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Sakla Beni 24. BÖLÜM İZLE - Sakla Beni son bölüm izle - Star TV Sakla Beni izle

Star TV ekranlarının dizisi Sakla Beni, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 24. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Sakla Beni 24. bölümü izle, Sakla Beni yeni bölüm izle, Sakla Beni dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Sakla Beni dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 20:00
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Sakla Beni 24. BÖLÜM İZLE - Sakla Beni son bölüm izle - Star TV Sakla Beni izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'nin 18 Nisan Perşembe günü ekranlara gelecek 24. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 24. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAKLA BENİ 24. BÖLÜM ÖZETİ

Mete'nin herkesin önünde İncila'yı sevdiğini söylemesi büyük bir şaşkınlık yaratır. Artık gerçekleri gizlemek istemeyen Mete attığı bu adımdan pişmanlık duymazken, İncila ise onun bu gerçeği böyle ulu orta bir yerde dile getirmesini doğru bulmaz.

Aşka ve sevgiye inanan Naz, Mete ile İncila arasındaki duyguları kabullense de en başından beri gerçeği sakladıkları için kendini kandırılmış hisseder. Ona en büyük destek yine Kadir'den gelir. Mete ile İncila ise gerçeklerin ortaya çıkmasıyla bozulan aile ilişkilerini düzeltebilmek için çaba harcarlar. Naz ile Kadir ilişkilerinde büyük ve heyecan verici adımlar atarlar.

Hayata dair bazı gerçekleri daha iyi fark eden Kont Ziya, Atıf ile karşı karşıya gelir. İntikam peşine düşen büyük bir düşman beklenmedik bir anda Kont Ziya'nın karşısına çıkar.

Sakla Beni 24. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sakla Beni 24. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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