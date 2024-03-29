Haberler Dizi Haberleri GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı 133. Bölüm Full İzle - TRT 1 SON BÖLÜM

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı 133. Bölüm Full İzle - TRT 1 SON BÖLÜM

Gönül Dağı bu hafta 133. bölüm ile izleyici karşısına geçecek. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitliyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 133. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 09:20 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı 133. Bölüm Full İzle - TRT 1 SON BÖLÜM

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 133. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 133. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcaoğulları depremle ilgili çalışma yapacakları uygun araziyi belirler. Arazi sahibi çalışma için izin vermez. Amcaoğulları adamı ikna edebilmek için ne yapacaktır?

Mihriban hastanede tedaviye başlar. Adile, bebeklere bakmak için yardıma gelir. Rıfat'ın borçları olduğunu öğrenen Adile, plan yapmak için hanımları toplar. Rıfat'ın borçları nasıl ödenecektir?

Mevsim'in eski nişanlısı kasabaya gelmiştir. Seyfettin bu duruma karşı ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 133. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

  • Berk Atan - Taner
  • Gülsim Ali - Dilek
  • Semih Ertürk - Veysel Kaya
  • Melis Sevinç - Selma Çiçek
  • Hazal Çağlar - Asuman
  • Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya
  • Cihat Süvarioğlu - Ramazan
  • Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan
  • Zümre Meğreli - Elif
  • Ferhat Eşsiz - Producer
  • Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer
  • Eser Eyüboğlu - Selami Ferses
  • Ali Düşenkalkar - Muammer
  • Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam
  • Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
  • Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
  • Feyza Işık - Döndü Kaya
  • Cemre Melis Çınar - Fadime
  • Çiğdem Aygün - Keriman
  • Utku Ateş - Serdar
  • Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
  • Ramiz Mullamusa - Aziz
  • Şebnem Dilligil - Halime Kaya
  • Nuri Gökaşan - Dişçi Musa
  • Ege Aydan - Münir Başkan
  • Cemil Şahin - Behçet
  • Halil Ergün
  • Ergun Kuyucu - Ali
  • Ruhi Sarı - Fikret

DİĞER
'Murat kardeşimin İstanbul'u çok iyi yöneteceğinden eminim' Orhan Gencebay: Bu şehri yönetmek uzmanlık gerektirir
CHP - DEM - Kandil - Brüksel hattında 'İstanbul' pazarlığı! İmamoğlu'ndan PKK ile 100 milyon dolarlık kirli mutabakat: Demirtaş'a böyle el çektirdiler
Joao Pedro'dan F.Bahçe ve transfer itirafı!
Aslan'da Samuray harekatı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle
YALI ÇAPKINI 65. BÖLÜM FRAGMANI
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 Mart rakamları
Cuma Hutbesi DİYANET 29 MART 2024
ANLAMLI RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024 🤲
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Joao Pedro'dan F.Bahçe ve transfer itirafı! Joao Pedro'dan F.Bahçe ve transfer itirafı! 09:15
Eski hocası konuştu! "25 milyon euro..." Eski hocası konuştu! "25 milyon euro..." 09:14
Bugün kimin maçı var? 29 Mart Cuma Bugün kimin maçı var? 29 Mart Cuma 08:09
Berkay’da sona doğru Berkay’da sona doğru 07:37
A. Efes Baskonia'yı farklı yendi! A. Efes Baskonia'yı farklı yendi! 00:46
G.Saray'dan ayrılacak mı? Buruk'tan flaş açıklama! G.Saray'dan ayrılacak mı? Buruk'tan flaş açıklama! 00:46
Daha Eski
F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme 00:46
İşte ZTK yarı final ve Süper Lig'in 33. hafta programı! İşte ZTK yarı final ve Süper Lig'in 33. hafta programı! 00:46
Osayi için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin" Osayi için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin" 00:46
G.Saray istiyordu! Menajerinden transfer sözleri G.Saray istiyordu! Menajerinden transfer sözleri 00:46
Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu? Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu? 00:46
Transferde resmi açıklama! İşte yeni adresi Transferde resmi açıklama! İşte yeni adresi 00:46