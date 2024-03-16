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KARDEŞLERİM 122. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE ATV

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başladı. atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 122. bölümü ile ekranlara geldi. Diziseverler Kardeşlerim yeni bölüm fragmanını merak ediyor ve araştırıyor. Kardeşlerim 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 122. bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 23:20
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KARDEŞLERİM 122. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE ATV

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 122. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisinin 122. bölümü merakla bekleniyor. Dizinin bir sonraki bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sarp'la arkadaşlık yapan Oğulcan, kendinden beklenmeyen hamleler yapmaya devam eder. Süreyya, Akif'in soğuk tavırlarına anlam veremezken; Nebahat, Akif'le ilgili birtakım gerçekler öğrenir.

Oğulcan'ın Ataman Koleji'nde yapacağı bir proje, Ömer'le aralarındaki iplerin daha da gerilmesine neden olur. Omuzlarında, Eren ailesine karşı büyük bir sır taşıyan Akif'in umulmadık itirafı, Ömer'i dehşete düşürür. Kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" dizisinin yapımcısı Nazlı Heptürk'tür.

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 122. bölüm fragmanı izle

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