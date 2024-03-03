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📺Yargı 85. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 85. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 85. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 85. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 12:00
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📺Yargı 85. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 3 Mart Pazar günü yeni ve 85. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 85. yeni bölümü...

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👉YARGI 85. BÖLÜM İZLE

YARGI 85. BÖLÜM KONUSU

Ceylin Çınar'ı bulmak ve kurtarmak için çıktığı yolda kendi geçmişine çarpmıştır. Diğer taraftan Ilgaz da hiç beklenmedik ihaneti ile kahrolduğu Çınar'ı aramaktadır. Ceylin ve Ilgaz'ı çıktıkları yolun sonunda birleştiren acı gerçek bütün aileyi de sarsmaya yetecektir.

Kadir'in ve Mustafa'nın öldürülmesiyle başlayan bütün cevapsız sorular "dernek" üzerinde birleşmiştir. Ilgaz ve İclal'in ayrı ayrı baktıkları dosyalar ve araştırma süreci ortaklaşmak zorundadır. Fakat günün sonunda derneğin altından Ceylin ve Yekta'nın da çıkması her iki dosyayı da unutturacak yepyeni bir gizem açacaktır.

Dernekle ilintisi ortaya çıkmasın diye Yekta'nın yapacağı beklenmedik hamle İclal'in tüm dikkatini ve düşmanlığını ona çevirmesine yol açacaktır. Üstelik Yekta'nın geçmişten gelen, tanıdık bir müttefiki de vardır artık...

En yakınlarından gelen her türlü acıya birlikte göğüs geren Ceylin ve Ilgaz için bazı ailevi bağları gevşetme zamanıdır. Öte yandan onları ve tüm aileyi tekrardan bir araya getiren zaman da gelmiş çatmıştır; Mercan'ın ilk doğum günü... Ne var ki herkesin mutlu olduğu bugün, bazıları için en mutsuz günlerin başladığının habercisidir.

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👉YARGI 85. BÖLÜM İZLE

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