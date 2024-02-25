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SAFİR FİNAL BÖLÜMÜ İZLE FULL | atv Safir 26. bölüm izle - Safir dizisi canlı izle son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizisi Safir, hem dramatik hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle milyonlarca diziseverin merakını uyandıran Safir'in başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız paylaşıyor. 26 Şubat Pazartesi günü 26. bölümüyle ekranlara gelecek diziyi kaçırmak istemeyenler için Safir dizisi canlı yeni bölüm ve detayları haberimizde paylaştık.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 22:41
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SAFİR FİNAL BÖLÜMÜ İZLE FULL | atv Safir 26. bölüm izle - Safir dizisi canlı izle son bölüm

SAFİR 25. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 25. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 19 Şubat Pazartesi günü ekrana gelecek Safir dizisi 25. bölüm bilgileri...

SAFİR 25. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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SAFİR 26. BÖLÜM KONUSU

Son dönemlerde yaşadıkları büyük buhranın sonunda Yaman ve Feraye'yi zor günler beklemektedir. Feraye hayata tutunmaya çalışırken Yaman da hayatının aşkını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Yaman için hayat adeta durmuş gibidir. Hem iş hem de aile yaşantısı tam bir açmaza sürüklenmiştir. Ancak, Yaman'a bu içine düştüğü karanlıkta yol gösteren yine Feraye'nin ışığı olacaktır.

Aylarca hastanede bilinci kapalı yattıktan sonra gözlerini açan Feraye eskisi gibi olabilecek mi?

Yaman, Feraye'yi her haliyle sevecek kadar büyük bir aşk yaşamaktadır ancak Feraye için bu yeni durumu kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Hikayenin sonu yaklaşırken, herkes için hesap ödeme vakti gelmiştir. Buna Aleyna ve Cemile de dahildir. Bu savaşı başlatan kişi olan Cemile cezasını çekmeden hiç kimse huzur bulamayacaktır.

Mutlu olmak için büyük bedeller ödemiş olan Feraye ve Yaman sonunda kavuşacak mı? Onları bekleyen büyük sürpriz ne?

SAFİR 26. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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