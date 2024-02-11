Haberler Dizi Haberleri 🎬 Yargı 83. bölüm fragmanı izle | atv Yargı yeni bölüm fragmanı

🎬 Yargı 83. bölüm fragmanı izle | atv Yargı yeni bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın 83. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Yargı 83. bölüm fragmanı izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 00:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
🎬 Yargı 83. bölüm fragmanı izle | atv Yargı yeni bölüm fragmanı

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Yargı, 83. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yargı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YARGI 83. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

YARGI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin, Mercan'ın olay yerinden uzaklaştırılmasıyla derin bir nefes alsa da Yekta'nın vurulmasıyla adeta şoke olmuştur. Kızını sağ salim dışarı çıkaran Ilgaz için şimdi de karısını ve diğer rehineleri bir an önce kurtarma vaktidir.

Kadir ona olan borçların kapanması için Yekta'nın yokluğunda Osman ve Çınar'dan daha da zor bir istekte bulunur. İkili kendi başlarına, olmayan iş yapma becerileriyle baş başa kalacaktır; fakat, girdikleri bu yolda verdikleri kararlar herkesin dünyasını alt üst etmeye yetecektir.

Tuğçe ile Efe, meraklı gözlerden uzak dolu dizgin bir yakınlaşma içerisindeyken Parla'yı, Çınar ile ilgili öğreneceği ve şimdiye kadar hiç bilmediği bir geçmiş hikaye beklemektedir.

Eski günlerdeki gibi kendi savcı ve avukat saflarına dönen Ilgaz ve Ceylin'in kucağına yeni bir adli vaka düşecektir. Bilinçsiz ve kimliksiz bir halde bulunan kadınla başlayan olaylar, yatağından çıkmakta olan bir nehrin ilk sızıntısıdır ve kontrol altına alınmazsa önüne kattığını sürükleyip götürecek gibidir.

YARGI 83. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

YARGI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
Meryem Uzerli kızı Lara için leopar oldu! 10 yaşına basan Lara'nın doğum gününde Meryem Uzerli ile kızlarından eğlenceli kareler...
AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 şüpheli gözaltında
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı!
G.Saray'dan sezon sonu bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TEŞKİLAT 96. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
📺Yargı 82. YENİ BÖLÜM İZLE
💥Süper Loto çekildi (11 Şubat)
En güzel ŞABAN AYI MESAJLARI RESİMLİ 2024
Şaban ayı ne zaman başlayacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap! Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap! 22:58
Sevilla Atletico Madrid'i tek golle geçti! Sevilla Atletico Madrid'i tek golle geçti! 22:44
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 22:27
G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! "Kör bir hakem" G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! "Kör bir hakem" 22:04
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? 21:59
Dzeko gol krallığında liderliğini sürdürdü! Dzeko gol krallığında liderliğini sürdürdü! 21:57
Daha Eski
F.Bahçe evinde 4. kez puan bıraktı! F.Bahçe evinde 4. kez puan bıraktı! 21:54
Tadic 12. golüne ulaştı! Tadic 12. golüne ulaştı! 21:52
Manchester United Aston Villa'yı devirdi! Manchester United Aston Villa'yı devirdi! 21:52
"Hayal kırıklığı yaşıyoruz" "Hayal kırıklığı yaşıyoruz" 21:39
"Şampiyonluk için her şeyimizi vereceğiz" "Şampiyonluk için her şeyimizi vereceğiz" 21:36
İsmail Kartal: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz İsmail Kartal: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz 21:34