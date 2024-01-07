Haberler Dizi Haberleri YILDIZLAR BANA UZAK 3. bölüm fragmanı izle | atv Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm fragman

YILDIZLAR BANA UZAK 3. bölüm fragmanı izle | atv Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm fragman

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ın 3. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Yıldızlar Bana Uzak, sırlarla dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkilerken merakla beklenen yeni bölümün fragmanı da en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Yıldızlar Bana Uzak 3. bölüm fragmanı izlemek isteyenler için atv Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm fragmanı haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 00:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YILDIZLAR BANA UZAK 3. bölüm fragmanı izle | atv Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm fragman

YILDIZLAR BANA UZAK 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | atv, yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ın 3. bölüm fragmanını diziseverlerle buluşturuyor. O3 Medya & Ortaks Yapım imzalı Yıldızlar Bana Uzak'ın senaryosunu Ercan Uğur kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce oturuyor. Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştığı dizide merak edilen yeni bölüm fragmanını sizler için derledik. İşte detaylar...

atv Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm fragman izlemek için tıklayın

YILDIZLAR BANA UZAK 1. BÖLÜM ÖZETİ

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için…

Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

YILDIZLAR BANA UZAK 3. bölüm fragmanı izlemek için tıklayın

YILDIZLAR BANA UZAK OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Furkan Andıç (Kadir) 👆

Burcu Kıratlı(Aslı) 👆

Murat Daltaban (Orhan) 👆

Rami Narin (Han) 👆

Elifcan Ongurlar (Doğan) 👆

Evrim Doğan (Melike) 👆

İnanç Konukçu (Murat) 👆

Goncagül Sunar (Sırma) 👆

Yaprak Medine (Kumru) 👆

Baran Can Eraslan (Samet) 👆

Ela Yörüklü (Zuhal) 👆

Önder Selen (Halil) 👆

Deniz Atam (Mutlu) 👆

Mustafa Enis Bilir (Deniz) 👆

Gürkan Uygun (Yahya) 👆

DİĞER
İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!
İlk günden işe koyuldu! AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile bir araya geldi
Cimbom hata yapmadı!
Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
NE GEMİLER YAKTIM 6. BÖLÜM FRAGMAN İZLE
Ne Gemiler Yaktım 5. bölüm izle
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 Ocak rakamları
BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ | Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (8 Ocak 2024)
Bahçelievler'de elektrik ne zaman gelecek? (8 Ocak 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool Arsenal'ı devirerek turladı! Liverpool Arsenal'ı devirerek turladı! 22:10
Juve Inter'in peşini bırakmıyor! Juve Inter'in peşini bırakmıyor! 22:10
Toroğlu'dan hakeme flaş eleştiri! Toroğlu'dan hakeme flaş eleştiri! 21:52
"Taraftarı arkamıza aldığımızda zor bir maç yok!" "Taraftarı arkamıza aldığımızda zor bir maç yok!" 21:38
"Bizi karıştırmaya çalışacaklar!" "Bizi karıştırmaya çalışacaklar!" 21:27
"Hak eden takım kazandı!" "Hak eden takım kazandı!" 21:19
Daha Eski
Cimbom hata yapmadı! Cimbom hata yapmadı! 20:56
Terim'le 2'de 2! Terim'le 2'de 2! 20:27
A. Efes Bursa'da kazandı! A. Efes Bursa'da kazandı! 20:21
Toroğlu'dan Galatasaraylı o isme eleştiri! Toroğlu'dan Galatasaraylı o isme eleştiri! 20:06
Crespo'dan Fred sözleri! "Onun sahada olması..." Crespo'dan Fred sözleri! "Onun sahada olması..." 19:38
Manchester City 5 golle turladı! Manchester City 5 golle turladı! 19:30