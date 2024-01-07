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YILDIZLAR BANA UZAK 2. BÖLÜM İZLE FULL | Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm ATV TEK PARÇA

atv'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak 2. bölümü ile izleyicilerin karşısına geçti. Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın başrolleri paylaştığı dizi her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Yıldızlar Bana Uzak ikinci bölümü izleme linki ve dizi ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 22:51 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 23:00
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YILDIZLAR BANA UZAK 2. BÖLÜM İZLE FULL | Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm ATV TEK PARÇA

Yıldızlar Bana Uzak 2. bölümü ile izleyici karşısına geçti. Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor. Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm full izleme linki ve merak edilen detayları sizler için derledik.

YILDIZLAR BANA UZAK 2. BÖLÜM İZLE

YILDIZLAR BANA UZAK TÜM BÖLÜM İZLE

YILDIZLAR BANA UZAK 2. BÖLÜM ÖZETİ

6 yıl sonra Kadir hapishaneden çıkmıştır. Yahya ile yaptıkları intikam planını adım adım ilerletirken Kadir'in bir amacı da Aslı'ya masum olduğunu ispatlamaktır. Aslı, sevdiği adamı tekrar karşısında gördüğünde dağılır. Han ise her şeyin farkındadır ve bu onu daha da öfkeli bir hale getirir. Artık satranç oyunu başlamıştır…

YILDIZLAR BANA UZAK OYUNCULARI

Furkan ANDIÇ (Kadir), Burcu KIRATLI (Aslı), Gürkan UYGUN (Yahya) Murat DALTABAN (Orhan), Rami NARİN (Han), Elifcan ONGURLAR (Doğa), Evrim DOĞAN (Melike), İnanç KONUKÇU (Murat), Goncagül SUNAR (Sırma), Yaprak MEDİNE (Kumru), Baran Can ERASLAN (Samet), Ela YÖRÜKLÜ (Zuhal), Önder SELEN (Halil), Deniz ATAM (Mutlu), Mustafa Enis BİLİR (Deniz)

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