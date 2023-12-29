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📺Yalı Çapkını SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Star TV Yalı Çapkını 52. bölüm FULL

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 52. bölümü ekranlara gelecek. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 52. bölümü 29 Aralık Cuma günü yayınlanacak. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 52. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 21:33 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 21:50
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📺Yalı Çapkını SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Star TV Yalı Çapkını 52. bölüm FULL

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 52. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 52. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 52. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 52. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın televizyon programında anlattıkları büyük bir kaosa sebep olur ve başta Ferit ile Suna olmak üzere herkesi yaralar. Program Korhanlar için büyük bir tahribat yaratırken evin içindeki tartışmalar da büyür. Gülgün, Seyran'ın başına geleceklerden endişelenir ve onu yanına alır. Şehmuz, Kazımları evinde misafir etmeye başlar. Suna, olanların ardından Seyran'la hesaplaşır. Ferit de Gülgün'ün evine gelmek zorunda kalır. Ferit ve Seyran ayrılık konuşması yaparlar.

YALI ÇAPKINI 52. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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📺Yalı Çapkını 52. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını izle STAR TV
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