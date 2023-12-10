Haberler Dizi Haberleri 📺TEŞKİLAT 87. BÖLÜM İZLE - Teşkilat yeni bölüm TRT 1 CANLI izle

📺TEŞKİLAT 87. BÖLÜM İZLE - Teşkilat yeni bölüm TRT 1 CANLI izle

Teşkilat 87. bölümü ile TRT 1 ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Her hafta pazar akşamları yayınlanan dizinin başrolünde Murat Yıldırım yer alıyor. Teşkilat yeni bölüm izleme link ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 15:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺TEŞKİLAT 87. BÖLÜM İZLE - Teşkilat yeni bölüm TRT 1 CANLI izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde izleyicileri heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Teşkilat dizisi 10 Aralık Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu'nun başrollerini paylaştığı dizinin 87. bölümü yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve tek parça izleme linkini haberimizde derledik.

👉TEŞKİLAT 87. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

TEŞKİLAT 87. BÖLÜM KONUSU

Anton'un hain planı ile kapana kısılan ekibin yardımına Ömer yetişmeye çalışır. Düşman zaten tehlikede olan ekibi daha da zor duruma düşürmeye çalışır. Ancak unuttukları şey, karşılarındaki kişinin Ömer Atmaca olduğudur. Ömer, Anton ile sahada kozlarını paylaşırken Skarlet, Çetin'i kullanarak Neslihan'a yakın durmaya çalışır. Şirket planlarının kusursuzluğundan her ne kadar emin olsa da Ömer ve ekibi düşmanların kurduğu oyunu bozacaktır. Bu yolda kendilerini veya birbirlerini feda etmeleri gerekse bile…

👉TEŞKİLAT 86. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Transferde Brezilya operasyonu! Ndombele piyangosu
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak: İşçiye en az 15 bin 735 TL
Aslan'ı üzen gelişme! Özür diledi ve...
G.Saray'a çilek geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🎬 Yargı 76. bölüm fragmanı izle | atv Yargı yeni bölüm fragmanı
📺Yargı 75. BÖLÜM İZLE
ARDIÇ İSMİNİN ANLAMI | Ardıç ne demek? Ardıç TDK anlamı
MEMUR MAAŞ HESAPLAMA 2024 | Yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak?
Asgari ücret TOPLANTISI ne zaman 2024? YENİ ASGARİ ÜCRET ne zaman belli olur?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sanchez'den transfer itirafı! "Radamel Falcao..." Sanchez'den transfer itirafı! "Radamel Falcao..." 15:48
Çorum FK'dan farklı galibiyet! Çorum FK'dan farklı galibiyet! 15:47
Kayserispor - Pendikspor maçı CANLI Kayserispor - Pendikspor maçı CANLI 15:46
Manisa ile Adana yenişemedi! Manisa ile Adana yenişemedi! 15:44
3 puan Alanya'nın! 3 puan Alanya'nın! 15:30
Köln - Mainz 05 maçı ne zaman? Köln - Mainz 05 maçı ne zaman? 15:26
Daha Eski
Derbi sonrası transfer bombası! Eski Beşiktaşlı geliyor Derbi sonrası transfer bombası! Eski Beşiktaşlı geliyor 15:24
700 milyon dolarlık rekor kontrat! 700 milyon dolarlık rekor kontrat! 15:22
Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 15:14
Aslan'ı üzen gelişme! Özür diledi ve... Aslan'ı üzen gelişme! Özür diledi ve... 14:41
Beşiktaş'tan Gedson ve Umut Meraş açıklaması! Beşiktaş'tan Gedson ve Umut Meraş açıklaması! 14:26
Cagliari - Sassuolo maçı ne zaman? Cagliari - Sassuolo maçı ne zaman? 13:25