BENİM GÜZEL AİLEM FİNAL BÖLÜMÜ | TRT1 Benim Güzel Ailem 22. yeni bölüm İZLE

BENİM GÜZEL AİLEM 21. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailem, deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelen dizinin 6 Aralık Çarşamba günü TRT'de yayınlanan 22. bölümü ile final yaptı. İşte Benim Güzel Ailem en son final bölümü...

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BENİM GÜZEL AİLEM 22. BÖLÜM ÖZETİ

Rasim, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz dükkanın mühürlemesinin şokunu yaşar. Canan, dükkanda at eti satıldığını öğrenince fenalaşır. Rasim ise Adnan'dan hesap sorar. Ferdi, kızının okul parası için gizlice taksicilik yaptığını ağzından kaçırır. Rasim her zamanki gibi oğluna kol kanat gererek parayı vermeyi teklif eder. Nedim, Rasim'in korkusundan Adnan'ı dükkandan kovar.

Ancak Adnan, gizlice aldıkları altınları hatırlatıp Nedim'i köşeye sıkıştırır. Öznur, kendisine gelen bir telefonla sevinçten havalara uçar. Ferdi, Garzo Ağa rolüyle Altın Elma Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülüne aday gösterilmiştir. Nedim ve Derya, Tuğçe'nin hayatında Görkem'in olduğunu düşünüp üzülürken Tuğçe ile Oğuz arasında ateş bacayı iyice sarmıştır.

Dükkanı mühürlense de böreklerini yapıp satmaya kararlı olan Rasim, sabah erkenden çıktığı eve sürprizle döner: Eski bir börek arabası… Damla, evlerini değiştirmeye karar verir. Ancak bu istek, Sina'yı çok sevdiği eşi ve Rasim ile Canan arasında bırakır. Adnan, antika koltukları 500 bin TL'ye satışa sunar. Nedim ise hem bu paraya hem de sonrasında olanlara şaşırıp kalır. Feryal ile Mahmut'un herkesten gizlemeye çalıştıkları yakınlaşma, Kaan'ı kızdırır.

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Annesini bu yakınlaşma sonrası İngiltere'ye gitmekle tehdit eder. Rasim, ailesinin isteği üzerine Adnan'ı eve geri çağırır. Herkes Adnan'ı beklerken Mahmut, Oğuz ve Feryal kapıdadır. Feryal'in "Hayırlı bir iş için geldik" sözleri herkesi şoke eder.

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar

Seray Gözler

Onur Buldu

Melis Babadağ

Toprak Can Adıgüzel

Serra Pirinç

Nergis Kumbasar

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