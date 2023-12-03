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📺TEŞKİLAT 86. BÖLÜM CANLI İZLE - Teşkilat yeni bölüm TRT 1 izle

TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisi, 86. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 86. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 86. bölüm ve 3 Aralık Pazar akşamı yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 10:10 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 10:10
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📺TEŞKİLAT 86. BÖLÜM CANLI İZLE - Teşkilat yeni bölüm TRT 1 izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 3 Aralık Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu'nun başrollerini paylaştığı dizinin 86. bölümü yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve tek parça izleme linkini haberimizde derledik.

👉TEŞKİLAT 86. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 86. BÖLÜM KONUSU

Gökhan ortadan kalksa da Ömer bunun bir son olmadığının farkındadır. Ekibin yeni hedefi, şirketin gerçekleştireceği para transferini önleyip aynı zamanda yeni düşmanlarının kimliğini tespit etmektir. Mağlubiyete uğrayan Skarlet destek için en yakınından yardım ister. Kendisi deşifre olmadan Neslihan'ın hayatına girerken ortağı da Ömer'in açık açık hedefine gelecektir.

Eskisinden daha zeki ve daha acımasız olan yeni düşmanlar, karşılarında Ömer Atmaca ve ekibinin olduğunun farkındadırlar. Şirketin yeni hücresi kendini her ne kadar saklamaya ve hedef şaşırtmaya çalışsa da Teşkilat onları bulacaktır.

👉TEŞKİLAT 85. BÖLÜM İZLE

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