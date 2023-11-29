Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 138. BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman son bölüm izle

📺Kuruluş Osman 138. BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman son bölüm izle

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 138. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman dizisi, merakla beklenen 138. ve son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 138. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 138. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 00:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺Kuruluş Osman 138. BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman son bölüm izle

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 138. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 138. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 138. ve en son yayınlanan bölümü...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 138. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 138. BÖLÜM KONUSU

ÜSTAT GERA VE KARACELASUN İTTİFAKI KURULACAK MI?

Karacelasun, kardeşi Akcelasun'un intikamını almak için Uçlar'a gelmiştir. Karacelasun, Üstat Gera ile karşılaşır. Üstat Gera ve Karacelasun ittifak edecek midir? Birbirlerine şartları ne olacaktır?

MALHUN HATUN'DAN HOLOFİRA'YI ÜZECEK HAMLE!

Orhan Bey ve Holofira'nın aşkı gitgide büyümektedir. Fakat Malhun Hatun'un bir hamlesi Holofira'yı oldukça üzer. Bu hamle nedir?

ALAEDDİN BEY VE GONCA HATUN KILIÇ KILICA!

Alaeddin Bey ve Gonca Hatun birbirleriyle kılıç kılıca gelirler. İkili birbirine neyin hesabını sormaktadır?

UÇ PAZAR BASKINI!

Karacelasun ve nökerleri Uç Pazar'a baskın verir. Mehmet Bey olay üzerine çok öfkelenir. Her şeyden Osman Bey'i sorumlu tutar. Baskında Uç Pazar'da verilen kayıp çok mu fazladır? Baskında kimler zarar görecektir?

DÜŞMANA FIRSAT YOK!

Osman Bey büyük bir tehlike olduğunun farkındadır. Fakat "Korku Müslüman toprağında yaban ot gibidir asla yeşermez amma eğer ki yeşertmeye çalışırlarsa buna da asla müsaade etmeyiz!" diyerek düşmana fırsat vermeyeceklerini ortaya koyar!

YAKUP BEY'İN HAYATI TEHLİKEDE!

Yakup Bey o esnada Türkmen Bey'leriyle toplanmıştır. Ne Moğol'a ne de Bizans'a göz açtırmayacaklardır. Fakat biatını geri aldığı için Osman Bey bu toplantıda yoktur. Osman Bey; Moğollar'ın, Türkmen Beylerinin, kendisinin ve de Yakup Bey'in peşinde olduğunun farkındadır. Saadet Hatun'a Yakup Bey'in nerede olduğunu sorar. Yakup Bey'in canı tehlikededir.

KARACELASUN PUSU KURUYOR!

Osman Bey ve alpları Moğollar'ın tuzaklarını bozmak için çıktıkları yolda tuzaklarla karşılaşırlar. Yakup Bey ve Türkmen Bey'leri de Karacelasun'un pususuna uğramıştır.

Osman Bey ve alpları Yakup Bey'leri kurtarabilecekler midir?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 138. BÖLÜM İZLE

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 138. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray-Manchester United maçının hakeminden skandal karar! VAR görüntüsü çılgına çevirdi: Milyonlar o pozisyonları konuşuyor
Son dakika: Yılın son MGK'sı sona erdi! İşte alınan kararlar...
Okan Buruk: Rus ruletine döndü
F.Bahçe'den yetişmişti! Ara transferde G.Saray'a gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BENİM GÜZEL AİLEM SON BÖLÜM
DİLEK TAŞI SON BÖLÜM İZLE
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dış basından G.Saray Man Utd maçına flaş yorum! Dış basından G.Saray Man Utd maçına flaş yorum! 00:21
Erik ten Hag:Kazanıyorduk ama... Erik ten Hag:Kazanıyorduk ama... 23:58
PSV geriden gelerek kazandı! PSV geriden gelerek kazandı! 23:27
Hakim Ziyech: Atmosfer müthişti Hakim Ziyech: Atmosfer müthişti 23:30
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? 23:34
Kerem: Parken'de yine tarih yazarız! Kerem: Parken'de yine tarih yazarız! 23:43
Daha Eski
Halkbank'tan kritik galibiyet! Halkbank'tan kritik galibiyet! 21:26
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı G.Saray'ın golü ofsayta takıldı 21:34
Bayern Münih - Kopenhag | CANLI Bayern Münih - Kopenhag | CANLI 21:40
İşte Galatasaray'ın grubundaki puan durumu İşte Galatasaray'ın grubundaki puan durumu 22:20
UEFA maçın adamını seçti! UEFA maçın adamını seçti! 22:58
F.Bahçe deplasmanda kazandı! F.Bahçe deplasmanda kazandı! 23:08