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TEŞKİLAT 85. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - TRT1 Teşkilat 85 bölümde neler olacak?

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 85. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 85. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 11:20 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 11:40
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TEŞKİLAT 85. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - TRT1 Teşkilat 85 bölümde neler olacak?

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 85. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 85. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 85. bölümünde neler yaşanacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. İşte Teşkilat 85. bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer üzerine oynanan oyunun farkındadır. Zehra'yı ve acılarını kullanan Gökhan, Ömer'in hata yapacağından emin olsa da Ömer ne olursa olsun Zehra'yı bu oyunlara kurban etmeyecektir. Beklenmedik hamleyle karşı karşıya kalan ekip masumların zarar görmemesi için temkinlidir Neslihan hem bakana hem de geri kalan herkese mümkün olabilecek en büyük sözü verir.

İstenmedik sonuçlar hem Zehra'nın hayatına hem de Neslihan'ın kariyerine mal olabilir. Zamana karşı büyük bir mücadele verilirken Neslihan'ın ekibe ve Ömer'e olan güveni tamdır. Ömer bu sefer Zehra'yı kaybetmeyecektir.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 85. bölüm fragmanı izle

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