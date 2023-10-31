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AİLE 19 BÖLÜM FRAGMANI | Aile yeni bölüm fragman izle SHOW TV

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile'nin merakla beklenen 19. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Diziseverlerin arama motorlarında araştırdığı Aile 19. bölümü fragmanını haberimizde bulabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 14:20
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AİLE 19 BÖLÜM FRAGMANI | Aile yeni bölüm fragman izle SHOW TV

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Aile'nin, 19. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Aile dizisinin yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Aile fragman izle konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

AİLE 19. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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AİLE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hülya artık birlikte yaşayacağı azılı düşmanına karşı evdeki hakimiyetini korumaya çalışırken eski defterler açılacaktır. Diğer taraftan Aslan da ortağı Bedri'ye karşı marinadaki hakimiyetini korumaya çalışırken işlerinin baltalanmasına sebep olan hainin peşine düşer.

İbo'nun kendileri için artık büyük bir tehdit olduğunu düşünen İlyas ve Serap, onu oyundışı bırakmak isterler. Serap gerekli planı kurarken; Cihan'ın da aklında kendilerine müttefik yapacakları yeni bir isi vardır. Bunun için harekete geçer.

Nedret'i getirdiği için Devin'le karşı karşıya gelen Hülya, ailesine karışmasının bedelini Devin'e kendi ailesi üzerinden ödetmeye kararlıdır. Hülya'nın hamlesi Neşe'nin başına büyük bir dert açar. Devin annesini korumaya çalışırken; hatırlamak bile istemediği yıllar önceki o geceye döner. Aslan ise Devin'i yalnız bırakmazken; sevdiği kadını aşkın iyileştirici gücüne inandırmaya çalışacaktır.

Leyla tarafında işler iyice sarpasararken Aslan içlerindeki haini sonunda bulur. Tüm aileyi elleriyle yaptığı yeni masada toplar. Tüm Soykanlar şimdi ilk kez aynı sofradadır. Ancak ailece yenecek güzel bir akşam yemeği beklenmedik olaylara sebep olacaktır.

AİLE 19. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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