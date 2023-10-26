📺Yalı Çapkını 42 BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV

YALI ÇAPKINI | Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 42. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 42. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaya'nın Seyran'a üniversite konusunda yardım etmesi Ferit'i çok sinirlendirir ve Seyran'la olan tartışması yalıya dönünce de bitmez. Kazım Ağa çocuk kararını desteklerken; evdekiler de Seyran'ın okumasını desteklemektedir. Gülgün de kendiyle ilgili yeni kararlar alır. Sultan ise gördüklerinden sonra Dicle'yi odasına kilitler. Ferit'in kolu ile başı tekrar derttedir ve soluğu Talih'in yanında alır. Seyran, üniversiteye gitme konusundaki kararını akşam yemeğinde açıklar. Kaya'nın ise kafasında yeni planlar vardır.

YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM İZLE 🎬

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