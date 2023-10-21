KARDEŞLERİM 102 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Kardeşlerim 102 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 102. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 102. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 102. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Kardeşlerim 102. bölüm bilgileri...

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aybike'den öğrendiği gerçeklerle dehşete düşen Berk, Ayla'yla ilgili radikal bir karar alır. Eren ailesi, su ve elektrik kesintisi sorunlarıyla boğuşurken; Nebahat, Süreyya yüzünden Akif'e karşı son derece tavırlıdır. Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde verilen yeni bir proje ödevi için gruplara ayrılırlar. Süreyya'nın çelişkili hareketleri, Akif'i şaşırtmaya devam ederken; Sarp ile Lidya, Ömer ve Süsen'e karşı birlik olurlar. Evdeki kesinti sorununa çözüm bulmak isteyen Şengül'ün, Hilmiye'nin verdiği akılla yaptığı hamleler ise, hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 102. bölüm fragmanı izle