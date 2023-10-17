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ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜM FRAGMANI | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragman izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in merakla beklenen 59. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Üç Kız Kardeş 59. bölümü fragman izle.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 12:40 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 12:50
ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜM FRAGMANI | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 59. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Türkan'la Kartal'ın evlendiğini öğrenen Somer öfkesine hakim olamaz. Öte yandan Rüçhan, Somer'e rağmen Türkan'ın evliliğini Sadık'ın da öğrenmesi için Derya'yı kullanır. Bu da Derya ve Kalender ailesi arasında yeni bir gerilime yol açar.

Ayla suçluluk duygusuyla Kartal ve Türkan arasındaki evliliğin yalnızca kağıt üzerinde olduğunu, ikisinin gerçek anlamda karı-koca olmadıklarını Rüçhan hanıma anlatır. Ne var ki bu açıklama Somer ve Türkan'ın dönüşü olmayan bir yola girmesine sebep olur. Somer'in bundan sonraki vereceği savaş kızı Defne'yi ve Türkan'ı yeniden kazanmak üzere olacaktır.

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