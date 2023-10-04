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Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu büyük merakla bekleniyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna mercek tutan dönem dizisi merakla bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 09:47 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 10:01
Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonu ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kuruluş Osman geçtiğimiz sezon heyecan dolu bölümleri ile izleyiciyi ekranlara kilitlemişti. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezon başlangı tarihi de merak konusu oldu. Diziseverler arama motorlarında, "Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı?" ifadeleri ile detayları araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon başlayacak mı? Bugün Kuruluş Osman var mı?

KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI?

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun ilk bölümü 4 Ekim Çarşamba günü saat 20:00'de atv ekranlarında yayınlanacak.

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