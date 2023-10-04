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📺Çöp Adam 29. BÖLÜM FULL HD İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam tek parça izle

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 29. Bölüm izle, 4 Ekim Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 11:41 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 12:10
📺Çöp Adam 29. BÖLÜM FULL HD İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam tek parça izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 29. bölümünde neler yaşandığı diziseverler tarafından merak ediliyordu. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 29. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 29. BÖLÜM KONUSU

Devrim sağ salim kurtarılırken, Peri ve evdeki herkes ona kavuşmanın mutluluğu içindedir. İpek'in yazdığı mektup ise Peri'yi çok rahatsız eder ve okları Tamer'e çevirir. Sarp, hızla yeni planını uygulamaya koyarken; hem Elit hem de Çağla üstlerine düşeni yaparlar. Seko, Tamer'e Peri'yi biriyle gördüğünden bahseder. Sarp, Peri'yi tekrar ağına düşürmeyi başarır. Endişesi gittikçe artan Peri ise evde yepyeni kararlar alırken, kimsenin beklemediği bir hamlede bulunur.

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