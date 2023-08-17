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Ya Çok Seversen 7. BÖLÜM FULL İZLE | Ya Çok Seversen KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Ya Çok Seversen dizisi, 7. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Ya Çok Seversen'in yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ya Çok Seversen 7. bölüm full izle, Kanal D Ya Çok Seversen izle, Ya Çok Seversen yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Ya Çok Seversen dizisinin son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 02:30 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 02:30
Ya Çok Seversen 7. BÖLÜM FULL İZLE | Ya Çok Seversen KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Ya Çok Seversen dizisinde heyecan dorukta. Ya Çok Seversen 17 Ağustos Perşembe günü yeni ve 7. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Ya Çok Seversen'nın bu haftaki bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Ya Çok Seversen son bölüm bilgileri; Ya Çok Seversen 7. yeni bölümü...

👉YA ÇOK SEVERSEN 7. BÖLÜM İZLE

👉YA ÇOK SEVERSEN TÜM BÖLÜMLER İZLE

YA ÇOK SEVERSEN 7. BÖLÜM KONUSU

Leyla ve Ateş sevgili olurlar; ancak, çocukların kafası karışmasın diye bir süre herkesten gizleme kararı alırlar. Füsun çetenin sırrını çözer. Yeni oyunlar kurması herkesi yeni bir yola sokar.

Umut ve Bige'nin iş birliği onları daha fazla yakınlaştırır. Ateş, Aydos'un sosyal anksiyetesini çözmeye çalışırken bütün aileyi hem eğlendirir ve yakınlaştırır. Bunlar olurken Füsun'da boş durmaz planlarına devam eder. Ateş ilişkilerini saklamaktan vazgeçer.

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