KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ YENİ BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz 2. bölüm izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz izle

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 2. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak. 29 Haziran Perşembe günü TRT'de yayınlanan ikinci bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 2. bölümü...

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 2. BÖLÜM KONUSU

Alize, babasına ve eski hayatına tekrar kavuşacağı umuduyla döndüğü evinde, büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Serkan ile babasının iş birliğinden habersiz büyük bir yıkıma uğrarken önünde birbirinden zor iki yol vardır. Alize, daha zorunu seçer. Evine dönüp, hem kendi ailesine, hem de yeni ailesine asla pes etmeyeceğini gösterecektir. Alize'nin yeni evine dönmesi, Serap'ı da şok eder. Ondan kurtulmak için bir şeyler yapması gerektiğini düşünürken birbiri ardına öğrendiği gerçekler karşısında adeta neye uğradığını şaşırır. Alize, yeni hayatına adapte olurken tek özgürlük alanı olan otelde çalışmaya devam eder. Orası, Serkan'dan bağımsız olduğu tek yerdir. Ama orayı da kaybettiğini gördüğünde… İşte buna dayanamayacaktır. Alize, bir yandan Serap'la mücadele ederken bir de şimdi Serkan'ı saklamak için uğraşacaktır. Peki tüm bunları başaracak mıdır? Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan "Kendi Düşen Ağlamaz"ın senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı birlikte kaleme alıyor. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak ile İnci Balabanoğlu yapıyor.

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