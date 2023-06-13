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YÜREK ÇIKMAZI 28. BÖLÜM (FİNAL) FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 28. bölümü merakla bekleniyordu. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 28. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgileri araştırılıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 02:30 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 03:00
YÜREK ÇIKMAZI 28. BÖLÜM (FİNAL) FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm tek parça izle

Yürek Çıkmazı dizisi 28. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 28. bölümüyle 13 Haziran Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin final bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 28. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 28. BÖLÜM KONUSU NE?

Halil ve Zeynep asıl planları için harekete geçer. Sonunda Yılmaz'ı yaptığı kötülüklerle yüzleştireceklerdir. Peki Yılmaz günahlarını kabul edecek midir yoksa nefretle inkar etmeye devam edecek midir? Yılmaz'ı hapishanede ziyaret ederek yapmasını istediği şeyi söylerler. "Mahkemede gerçek suçlarını itiraf edeceksin, anneme, Solmaz ablaya yaptıklarını anlatırsan Kader abla ortaya çıkacak. Daha az ceza alacaksın, bir gün hapisten çıkma ihtimalin bile olacak. Yok itiraf etmezsen Kader ablayı öldürmekten ömür boyu hapis yatacaksın." Kötüler intikam için yaşar iyiler adalet için.. Yılmaz içine sıkıştığı bu durumdan kurtulmak için her yolu dener. Bu beladan kurtulacak ve Halil'in canına okuyacaktır. Tek kurtarıcısı da Feride'dir. Feride mahkemeye çıkıp "Kader yaşıyor" derse Yılmaz kurtulacaktır. Ama Feride tanıdığı Feride değildir artık.. Yılmaz şeytanca planlarla kızının aklını çelmeye çalışır. Bu sırada ölümcül hastalığının pençesinde olan Kader kötüleşir. Onun bu durumunu fark eden Halil, Kader'i hastaneye götürmek konusunda bir an olsun bile tereddüt etmez. Kader ablasının bir gün dahi olsa fazla yaşaması, Yılmaz'ın ömür boyu hapis yapmasından çok daha değerlidir. Yılmaz'ın gerçek suçlarını mahkemede itiraf edeceği süreçte hastalığı ağırlaşan Kader'in yaşadığı ortaya çıkacak mıdır?

Yürek Çıkmazı dizisi 28. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

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