📺ÜÇ KIZ KARDEŞ son bölüm | Üç Kız Kardeş 51. bölüm KANAL D izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 30 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 51. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 51. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 51. BÖLÜM KONUSU

Somer ve Rüçhan, Türkan'ın doğum günü vesilesiyle ona bir sürpriz hazırlamak isterken; esas sürpriz Türkan ve Kartal'dan onlara gelir. Nesrin, Derya'nın evlendiğini öğrenince bunun hesabını sormak için Derya'yı eve çağırır. Ancak bu sert tartışmanın sonucu hiç beklenmedik bir gelişmeye yol açar ve Dönüş, kendisinden yıllardır saklanan sırrı öğrenir. Bu gerçekle yüzleşmeye o an hazır olmayan Dönüş, kayıplara karışır.

Derya ise, ailesine karşı gemileri yakmışken, Sevilay'ın gölgesinden bir türlü kurtulamaz. Türkan ve Kartal'ın iş yemeği sebebiyle buluşmaları, Somer'in cephesinde kıskançlığa sebep olur. Ancak Somer'in fevri hareketlerinin sonuçları bu sefer sadece kendisine değil, ailesine de yansır. Türkan, Dönüş'ün kaybolduğunu öğrenince korkuyla kardeşini aramaya başlar. Buna şahit olan Kartal da ona yardım elini uzatmaktan çekinmez. Türkan ise Kartal'a soracağı soruyla, yepyeni bir yolculuğa çıkmak üzeredir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 51. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE