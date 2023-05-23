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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 50. bölüm KANAL D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 50. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 50. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 23 Mayıs Salı günü yayınlanan 50. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 13:30 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 13:30
📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 50. bölüm KANAL D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 23 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 50. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 50. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 50. BÖLÜM KONUSU

Türkan ve Somer fuar için gittikleri otelde karşılaşınca, aynı esnada Kartal'la da talihsiz bir şekilde tanışırlar. Rüçhan ise Türkan'ın bulduğu fotoğraflar konusundaki gerçeği fark ettiğinde soluğu Nesrinlerde alır ve iki aile arasındaki gerilim iyice artar.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 50. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Derya ve Mustafa kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışırken, Sevilay'ın arkalarından çevirdiği oyundan habersizlerdir. Dönüş de kendi geçmişine ve gerçekte kim olduğuna artık git gide yaklaşmaktadır.

Rüçhan, Kartal'ın da fuarda olduğu öğrenince, sonunda Kartal'dan bir türlü alınamayan toplantı için bu sefer randevu alınır. Ancak Kartal, Kormanların sandığı kadar kolay lokma olmadığını ilk andan belli eder.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 50. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Somer'in Türkan'a yaptığı bir itiraf, onları geri dönülmez bir yola sokar. Türkan duyduklarından sonra artık yolunu sadece bebeğiyle birlikte yürüyüp, mücadelesini de tek başına verme kararı alır.

Rüçhan, Türkan'ın doğmamış bebeğinin katilinin Mine olduğunu Somer'e ispatlamak için harekete geçerken, Türkan da bundan sonraki hayatına dair adımlarını kararlı ve emin bir şekilde atmaya başlar.

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