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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 39. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü yine seyircilerini ekranlara kilitledi. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 39. bölümde de devam ederken Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11 Mayıs Perşembe 39. yeni bölümüne dair detayları haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 01:22 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 01:30
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 39. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 11 Mayıs Perşembe saat 20.00'de, 39. bölümünyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 39. bölümünde neler yaşandığını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 39. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 39. BÖLÜM KONUSU

Sadi emniyette sorguya alınırken organize ekibiyse hem kayıpları için hem de Sadi'nin üstüne atılan suç için üzgündür.

Songül tüm delillere rağmen Sadi'ye inanmayı seçerken bu yolda hiç beklemediği bir isimden tepki görür. Ankara'dan gönderilen başsavcıysa tanık koruma programı için önemli bir karar alır. Servet, içerde Sadi'yi dört gözle beklemektedir. Songül Sadi'yi aklayan delile ulaşabilecek midir?

Mert için beklenilen test sonuçları çıkmaya devam eder. Sonunda Mert'e uygun olan ilik bulunmuştur ama bu iliğe ulaşmak sanıldığı kadar kolay olmayacaktır.
Servet, elindeki her şeyi alan ve onu içeri tıkan Sadi ve Songül'den tamamen kurtulmaya bu kez çok yakındır.

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