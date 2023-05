📺Ömer 15. Bölüm FULL İZLE - Ömer Yeni Bölüm TEK PARÇA - STAR TV Ömer son bölüm izle

Star TV ekranlar─▒ndan izleyiciyle bulu┼čan ├ľmer dizisinde heyecan dorukta. ├ľmer'in 1 May─▒s Pazartesi g├╝n├╝ ekranlara gelecek 15. b├Âl├╝m├╝nde neler ya┼čanacak izleyiciler taraf─▒ndan merak ediliyor. ─░┼čte ├ľmer son b├Âl├╝m bilgileri...

├ľMER D─░Z─░S─░ 15. B├ľL├ťM KONUSU

Her ┼čeyi g├Âze alarak gizlice evlenen Gamze ve ├ľmer, mutluluklar─▒n─▒ ya┼čayamadan gelen telefonlar sonucu ger├žeklerle y├╝zle┼čmek zorunda kal─▒rlar. Re┼čat'─▒n fenala┼čt─▒─č─▒n─▒ ├Â─črenen ├ľmer hemen babas─▒na ko┼čar. Cemaati ├Ân├╝nde k├╝├ž├╝k d├╝┼čen Re┼čat ve ├ľmer aras─▒nda ya┼čanan tart─▒┼čma ├ľmer'in evden ayr─▒lmas─▒yla son bulur. Hakan'─▒n i┼č yerine gelmesi nedeniyle s─▒k─▒nt─▒ ya┼čayan Nisa, evdenkovulan ├ľmer'i evine al─▒r. Her ┼čeye ra─čmen babas─▒yla ili┼čkisini d├╝zelten Nisa, Re┼čat'─▒n bu durumu ├Â─črenmesiyle b├╝y├╝k bir s─▒nav vermek zorunda kalacakt─▒r. B├╝y├╝k bir a┼čk ve umutla ├ľmer'le evlenmeyi kabul eden Gamze, ├ľmer'in ba┼č─▒na gelenler y├╝z├╝nden ├╝mitsizli─če kap─▒lmaya ba┼člar. ─░ki a┼č─▒k gizlice bir araya geldiklerinde, t├╝m zorluklara g├Â─č├╝s germelerini sa─člayan g├╝c├╝ yine a┼čklar─▒nda bulurlar. Her ┼čeye ra─čmen bu gizli evlili─če devam etme karar─▒ veren ├ľmer ve Gamze'yi bu sefer k├Ât├╝ bir s├╝rpriz beklemektedir.

