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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 47. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle yeni bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 47. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 47. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 25 Nisan Salı günü yayınlanacak 47. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 14:10
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 47. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle yeni bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 25 Nisan Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 47. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 47. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 47. BÖLÜM KONUSU

Somer'in Mine'ye gidişiyle, Mine'nin kalbinde yepyeni umut ışıkları doğar. Mine, bu sefer Somer'i kaybetmemek konusunda kesin kararlıdır ve sanki Türkan hayatlarına hiç girmemiş gibi adımlar atar. Rüçhan ise Türkan'ı kanatlarının altına alır. Dönüş kendi geçmişinin peşine düşüp, sorularının cevabını bizzat bulmaya karar verir. Türkan ve Somer, yanlış anlaşılmalar sonucunda birbirlerine çok öfkeli olsalar da Derya ve Mustafa nedeniyle tekrardan yan yana gelmek zorunda kalırlar. Aralarındaki hesaplaşmalar, çok sert yüzleşmelerin yaşanmasına sebep olur. Sevilay'ın Özer'e hastalığıyla ilgili söylediği yalan ise, hiç beklenmeyen birinin kucağına bomba gibi düşer. Derya'nın gizli nikahı; üç kız kardeşi karşı karşıya getirir. Aralarındaki kopmaz denilen bağ günden güne gerilirken, kardeşlikleri de böylelikle sınanacaktır.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 47. BÖLÜM İZLE

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