Haberler Dizi Haberleri 📺 ALDATMAK 26. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Aldatmak son bölüm

📺 ALDATMAK 26. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Aldatmak son bölüm

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, 26. bölümüyle seyircileri yine ekran başına kilitledi. Muhteşem kadrosu ve ilgi çeken konusuyla dizinin yeni ve 26. bölümü 13 Nisan Perşembe günü Atv'de ekranlara geldi. İşte Aldatmak 26. bölüm konusu ve canlı izle linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 01:00
📺 ALDATMAK 26. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Aldatmak son bölüm

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 26. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 26. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 26. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 26. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 26. BÖLÜM KONUSU

Güzide, Tarık'ı öldürmeye teşebbüs ile suçlandığını duyunca şaşkınlık içinde kalır. Bütün süreci olgunlukla karşılasa da perde arkasındaki asıl suçlu Yeşim'i hafife almamalıdır.

Babalarının ikiyüzlülüğüyle bir kez daha karşı karşıya gelmek üzere olan Oylum ve Ozan, aynı zamanda kendi sorunlarında boğulmaktadır. Hamile olduğunu öğrenen Oylum kendini hazır hissetmese de Behram'ın duyguları bambaşkadır.

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 26. BÖLÜM İZLE

Zeliş'e her geçen gün daha fazla kapılmakta olan Ozan ise ilk kez sevdiği kadının arkasından iş çevirmek zorunda kalacaktır.

Yeşim'in akıl oyunları Tarık'ın kafasını allak bullak ederken, beklemediği birinin planlarını bozması sinirlerini alt üst eder.

Tarık'ın entrikaları arasında hapsolmuş Sezai ise ziyaretine gelen sürpriz bir isim sayesinde özgürlüğüne bir adım daha yaklaşır.

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 26. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 26. BÖLÜM İZLE

DİĞER
FENERBAHÇE VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? CEV Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Opet Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
11 ilde yeniden ihya ve inşa! Devlet milleti ile ele ele verip yaraları sarıyor: 143 bin köy evi için seferberlik
F.Bahçe'den golcü harekatı! Valencia giderse...
Bomba transfer iddiası! Dünya yıldızı G.Saray'da
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Al Sancak 11. bölüm full izle (13 Nisan)
📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm full izle (13 Nisan)
Evde bakım maaşı sorgulama ve yatan iller listesi Nisan 2023
Antalya iftar ve sahur vakti 14 Nisan Cuma
Sivas iftar ve sahur vakti 14 Nisan Cuma
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus - Sporting maçında korkutan anlar! Szczesny... Juventus - Sporting maçında korkutan anlar! Szczesny... 00:22
Sevilla'dan ManU karşısında müthiş geri dönüş! Sevilla'dan ManU karşısında müthiş geri dönüş! 23:57
Juve tek golle kazandı! Juve tek golle kazandı! 23:55
Leverkusen ile U.S Gilloise yenişemedi Leverkusen ile U.S Gilloise yenişemedi 23:54
İngiliz hakeme açılan soruşturma kapandı İngiliz hakeme açılan soruşturma kapandı 23:34
Altınordu'dan deplasmanda kritik 3 puan! Altınordu'dan deplasmanda kritik 3 puan! 22:44
Daha Eski
Djokovic'ten Monte Carlo Masters'a erken veda Djokovic'ten Monte Carlo Masters'a erken veda 22:31
Hayatını kaybeden Ituma'nın ailesi İstanbul'da Hayatını kaybeden Ituma'nın ailesi İstanbul'da 22:30
F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! 22:25
PFDK'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye flaş ceza! PFDK'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye flaş ceza! 21:47
Feyenoord avantajı kaptı! Feyenoord avantajı kaptı! 21:39
Galatasaray Kayserispor maçına hazır Galatasaray Kayserispor maçına hazır 21:34