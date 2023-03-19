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📺 GÜZEL GÜNLER 16. Bölüm FULL İZLE - GÜZEL GÜNLER YENİ BÖLÜM TEK PARÇA | SHOW TV Güzel Günler son bölüm izle

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler, 16. bölümüyle ekrana çıktı. Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın rol aldığı dizinin 19 Mart Pazar günü yayınlanan 16. bölümü için araştırmalar da hız kazandı. İşte Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler 16. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 00:43
📺 GÜZEL GÜNLER 16. Bölüm FULL İZLE - GÜZEL GÜNLER YENİ BÖLÜM TEK PARÇA | SHOW TV Güzel Günler son bölüm izle

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 16. bölümü merakla beklendi. 19 Mart Pazar günü yayına gelen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 16. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 16. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 16. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

GÜZEL GÜNLER 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER 16. BÖLÜM ÖZETİ

Çetin'in kapıya dayanmasıyla birlikte kayıp para meselesi evin ortasına bomba gibi düşer. Parayı kendisinin almadığını kanıtlamaya çalışan Füsun bu esnada bambaşka bir gerçekle yüzleşir.

Ailesine atılan iftirayı kendisi için bir şeref meselesi haline getiren Kıymet çok sevdiği arabasını satıp kaybı karşılamaya karar verir.

GÜZEL GÜNLER 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Bu sırada ailenin en küçük üyesi Ayşim umutsuzca doğum gününün hatırlanmasını beklemektedir.

Aleyna ve Feyyaz'ın sözü için bir araya gelen aile, Altan ve Atakan'dan son anda gelen yıldırım nikahı haberiyle yeniden hareketlenecektir.

GÜZEL GÜNLER 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

GÜZEL GÜNLER 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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