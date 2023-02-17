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BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? TRT 1 Barbaros Hayreddin 8. bölüm bu akşam var mı? 17 Şubat

TRT ekranlarının sevilen dizisi Barbaros Hayreddin'in merakla beklenen 8. bölümü için araştırmalar başladı. Başrollerini Tolgahan Sayışman, Timur Acar, ve Ufuk Özkan'ın paylaştığı dizinin 8. bölümü geçtiğimiz hafta deprem felaketi nedeniyle ekrana gelmemişti. Bu hafta Barbaros Hayreddin yeni bölümü olup olmadığını araştıranlar arama motorlarında 'Barbaros Hayreddin yeni bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 Barbaros Hayreddin 8. bölüm bu akşam var mı? sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 11:00
BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? TRT 1 Barbaros Hayreddin 8. bölüm bu akşam var mı? 17 Şubat

BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Barbaros Hayreddin dizisini takip edenler deprem felaketinin ardından 12. güne girilirken dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Ülkede bir hafta için ilan edilen milli yasla birlikte RTÜK, televizyonlarda eğlence, yarışma programları ve dizilerin yayınlanmayacağını duyurmuştu. Peki Barbaros Hayreddin yeni bölüm yayınlanacak mı? atv Barbaros Hayreddin 8. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

TRT 1 BARBAROS HAYREDDİN 8. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Barbaros Hayreddin dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | TV programları, diziler, yarışmalar bu hafta var mı? atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 yayın akışı Devamını Oku BUNU DA OKU
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