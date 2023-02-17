BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? TRT 1 Barbaros Hayreddin 8. bölüm bu akşam var mı? 17 Şubat

BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Barbaros Hayreddin dizisini takip edenler deprem felaketinin ardından 12. güne girilirken dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Ülkede bir hafta için ilan edilen milli yasla birlikte RTÜK, televizyonlarda eğlence, yarışma programları ve dizilerin yayınlanmayacağını duyurmuştu. Peki Barbaros Hayreddin yeni bölüm yayınlanacak mı? atv Barbaros Hayreddin 8. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

TRT 1 BARBAROS HAYREDDİN 8. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Barbaros Hayreddin dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.