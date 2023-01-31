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📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 19. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 31 Ocak Salı akşamı 19. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin 19. bölüm fragmanını izleyenler, "Ben Bu Cihana Sığmazam 19. bölüm full canlı izle", "Ben Bu Cihana Sığmazam 19. bölüm tek parça izle" ve "atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 19. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 12:30
📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 19. BÖLÜM İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 19. bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Perlin Akil ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı dizinin 31 Ocak Salı günü yayınlanan 19. bölümünde neler yaşandığı seyirciler tarafından merak ediliyordu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 19. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 19. BÖLÜM KONUSU

Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

Leyla, Cezayir'in tablosunu alarak yaptığı jeste karşılık Cezayir'e özel bir yemek hazırlar. Cezayir bu yemekte Bekir'in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken son anda beklenmedik bir mesaj bu konuşmanın seyrini değiştirir.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 19. bölüm izlemek için tıklayın

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Leyla, Süheyla'nın rahatsızlık ve tahlil durumu için Firuze'yi aradığında aldığı cevaplar Leyla'nın şüphelerini arttırır.

Jean Luc, Fransa'dan gelen sürpriz misafiriyle yemek yerken Cezayir'in onları ziyaret etmesi bu sürpriz misafiri çok tedirgin eder.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 19. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Pakt'ın tehdidi Cezayir'de nasıl bir karşılık bulacak? Cezayir'in Bekir ile ilgili konuşmasının seyrini değiştiren mesaj kimden gelecek? Leyla, Süheyla ile ilgili şüphelerinde haklı çıkacak mı? Jean Luc'un sürpriz misafiri kim ve Cezayir karşısında neden tedirgin olacak?

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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