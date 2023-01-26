Haberler Dizi Haberleri 📺 ALDATMAK 18. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 18. bölüm full izle

📺 ALDATMAK 18. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 18. bölüm full izle

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, 18. bölümüyle seyircileri yine ekran başına kilitleyecek. Muhteşem kadrosu ve ilgi çeken konusuyla dizinin yeni ve 18. bölümü 26 Ocak Perşembe günü Atv'de ekranlara geliyor. İşte Aldatmak 18. bölüm konusu ve canlı izle linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 12:00
📺 ALDATMAK 18. BÖLÜM İZLE - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE | Aldatmak 18. bölüm full izle

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 18. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 18. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 18. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 18. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 18. BÖLÜM KONUSU

Tarık'ın acımasız yönüyle bir kez daha karşılaşan Güzide, kariyerine son veren depremin artçıları ile mücadele etmek zorundadır. Bu süreçte Güzide'nin gözleri en çok Sezai'yi arasa da Ozan'ın son müdahalesi yüzünden Sezai'yle aralarına giren mesafenin farkında değildir.

Oylum ve Ozan, Elmas ile işbirliği yapar ve babalarına karşı harekete geçer. Tarık'ın kendini koruma hamlelerini savuşturmak için ondan birkaç adım önde olması gerektiğini bilen Elmas'ın büyük bir planı vardır.

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 18. BÖLÜM İZLE

Girdiği yeni işte casusluk faaliyetlerini sürdüren Ozan, Oylum'a bir itirafta bulunurken Oylum, Ozan ve Selin'in arasını yapmak için bir etkinlik organize eder. Etkinlik gecesi ne Oylum ne de Selin yaşayacakları büyük hayal kırıklıklarından haberdardır.

Hem nişanlısından taraf olması hem de babasından vazgeçememesi, Tolga'yı bir çıkmaza itmiştir. Ancak Behram'ın bir hamlesi, Tolga'yı köşeye sıkıştırır. Yeni nişanlanmış olan çiftin ilişkisi tüm zorlukları aşacak kadar güçlü müdür?

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 18. BÖLÜM İZLE

Aldatmak'ın 18. bölümünde Tarık'a karşı oluşan birlik güçlenirken, güven problemleri bu birliğin içine sızabilecek midir?

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

ATV ALDATMAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ALDATMAK 18. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray Avrupa'da 1 numara oldu! Barcelona ve Juventus'u solladı
Alişan'ın eşi Buse Varol babasından gelen haberle sarsıldı! Demet Akalın duyurdu, Ramis Varol'un sağlık durumu nasıl?
Beşiktaş mı, G.Saray mı? Amir kararını verdi
F.Bahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Al Sancak 2. yeni bölüm izle
Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı derbi itirafı! "Kıyaslanamaz" Çarpıcı derbi itirafı! "Kıyaslanamaz" 12:18
Attila Szalai’ye Liverpool kancası! Attila Szalai’ye Liverpool kancası! 12:14
Beşiktaş mı, G.Saray mı? Amir kararını verdi Beşiktaş mı, G.Saray mı? Amir kararını verdi 11:52
ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? 11:41
F.Bahçe Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü! F.Bahçe Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü! 11:40
Beşiktaş'tan yeni teklif! Bonservisi... Beşiktaş'tan yeni teklif! Bonservisi... 11:24
Daha Eski
Emre Mor'a takım arkadaşlarından jest! Emre Mor'a takım arkadaşlarından jest! 11:22
Hollanda'da Burak Yılmaz'a büyük övgü! Hollanda'da Burak Yılmaz'a büyük övgü! 11:21
Paris 2024 için Rus ve Belaruslu sporculara yeşil ışık! Paris 2024 için Rus ve Belaruslu sporculara yeşil ışık! 11:15
Beşiktaş'a 19'luk genç yıldız! Beşiktaş'a 19'luk genç yıldız! 11:13
Ballou Tabla Manisa FK'da! Ballou Tabla Manisa FK'da! 11:06
F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer! F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer! 10:58