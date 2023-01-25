ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Star Tv Çöp Adam 9. Bölüm izle - 25 Ocak Çöp Adam son bölüm full izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 9. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 9. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 9. BÖLÜM KONUSU

Kızları Damla'yı mutlu etmek için bir araya gelen Berrin ve Tamer, Peri'nin ani baskınıyla şaşkına dönerler. Onları birlikte gören Peri'nin tepkisi çok büyük olur.

Tamer çocuğunun gözü önünde yaşanan olayın hesabını Peri'den sorar. İlk büyük kavgalarını ederken bile birbirlerine olan tutkuları galip gelir.

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Bülent'in kızı olduğunu iddia eden Dilber, Meryem'in kafasını karıştırmıştır. Babasının geçmişiyle ilgili bilgi almak istediği Aysel durumu öğrenince işin peşine düşmek için Meryem'i sıkıştırır.

Peri'nin çıkardığı son olay, Berrin'in karar değiştirmesine neden olur. Boşanmaktan vazgeçen Berrin, Peri'ye meydan okumak için harekete geçince Tamer kendini büyük bir çekişmenin içinde bulur.

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ÇÖP ADAM OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray

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