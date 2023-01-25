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ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Star Tv Çöp Adam 9. Bölüm izle - 25 Ocak Çöp Adam son bölüm full izle

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 9. Bölüm izle, 25 Ocak Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 13:30
ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Star Tv Çöp Adam 9. Bölüm izle - 25 Ocak Çöp Adam son bölüm full izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 9. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 9. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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ÇÖP ADAM 9. BÖLÜM KONUSU

Kızları Damla'yı mutlu etmek için bir araya gelen Berrin ve Tamer, Peri'nin ani baskınıyla şaşkına dönerler. Onları birlikte gören Peri'nin tepkisi çok büyük olur.

Tamer çocuğunun gözü önünde yaşanan olayın hesabını Peri'den sorar. İlk büyük kavgalarını ederken bile birbirlerine olan tutkuları galip gelir.

ÇÖP ADAM 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Bülent'in kızı olduğunu iddia eden Dilber, Meryem'in kafasını karıştırmıştır. Babasının geçmişiyle ilgili bilgi almak istediği Aysel durumu öğrenince işin peşine düşmek için Meryem'i sıkıştırır.

Peri'nin çıkardığı son olay, Berrin'in karar değiştirmesine neden olur. Boşanmaktan vazgeçen Berrin, Peri'ye meydan okumak için harekete geçince Tamer kendini büyük bir çekişmenin içinde bulur.

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ÇÖP ADAM OYUNCULARI

  • Engin Altan Düzyatan
  • Elçin Sangu
  • Sedef Avcı
  • Füsun Demirel
  • Salih Kalyon
  • Elçin Afacan
  • Ali Yoğurtçuoğlu
  • Hülya Şen
  • Cankat Aydos
  • Büşra Çam
  • Şeyda Terzioğlu
  • Eylül Uğan
  • Sinan Albayrak
  • Güliza Nisa Uray

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