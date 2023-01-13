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📺Ateş Kuşları 1. BÖLÜM FULL İZLE | Ateş Kuşları ATV ilk bölüm

Atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları ilk bölümü ile ekranlara geldi. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 1. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları 1. bölüm izle, Ateş Kuşları atv ilk bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın ilk bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 00:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 00:30
📺Ateş Kuşları 1. BÖLÜM FULL İZLE | Ateş Kuşları ATV ilk bölüm

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 1. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 13 Ocak Cuma günü yayınlanan 1. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. İşte Ateş Kuşları 1. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 1. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 1. BÖLÜM KONUSU

2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara… Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler. Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba… Kendilerine bakamayan köksüzler bu bebeği çöpten buldukları ile de olsa büyütmeye karar verirler. Ama bu kolay olmayacaktır. Çünkü aynı gece büyük bir günaha gebedir. Köksüzlerin ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bu sır en çok da Ali'nin canını yakacaktır. Hem onları dilendiren Çatal hem de o gecenin sırrı peşlerini bırakmayacaktır. Birbirlerine tutunarak hayatta kalan bu sokak çocukları için 23 senelik sır perdesi Gülayşe'nin aşık olması ve Barbaros Komiser'in hayatlarına girmesi ile tekrar açılacaktır…

Ateş Kuşları dizisi 1. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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