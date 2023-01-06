Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 3. BÖLÜM İZLE - Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı son bölüm izle - TRT1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde heyecan dorukta. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümüyle 6 Ocak Cuma günü ekranlara gelecek. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 3. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı son bölüm bilgileri.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 3. BÖLÜM İZLE

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BARBAROS HAYRETTİN: SULTANIN FERMANI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Hayreddin, Şarlkenin' in sarayına bir elçi gönderileceğini öğrenir. Sultandan aldığı vazifesi için Şarlken'in sarayına sızmak çok iyi bir fırsattır. Bu sebeple Salih Reis ve Kandiyeli Bülbül elçiyi kaçırıp yerine geçerler. Andrea, casusu Murad' dan Barbarosun ailesine yakın olmasını tembihler. Kemankeş Ahmet Paşa, Seyyara' den çok etkilenir, annesinin itirazlarına rağmen tekrar görüşmeye çalışacaktır. Hayreddin, Sultan Süleyman' la gizlice buluşacakken pusuya düşer, bu pusudan kurtulabilecek midir?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 3. BÖLÜM İZLE

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 3. BÖLÜM İZLE