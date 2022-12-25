Haberler Dizi Haberleri 📺Yargı 59. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Yargı 59. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 59. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Geçen hafta son bölümüyle takipçilerini meraklı bir bekleyişte bırakan Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 59. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 59. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 01:00
📺Yargı 59. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 25 Aralık Pazar günü yeni ve 59. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı 59. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 59. yeni bölümü...

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YARGI 59. BÖLÜM KONUSU

Terör kampından elde edilen büyük başarının ardından İstanbul'a dönen ekibi yeni görevler beklemektedir. Planı sekteye uğrayan Hartley, amacına ulaşmak için gözünü karartır. Kamptan elde ettiği verilerle çalışmaya koyulan ekip üyeleri, yapılacak kanlı bir eylemin ucunu yakalar. Geçmişin gölgesinin peşini bırakmadığı Efkar, Hasan Atmaca hakkında bazı şeyleri Ömer'e açıklama kararı alır. Korkut, hesaba katmadığı birisiyle karşılaşınca tehlikenin enselerinde olduğunu öğrenir. Kimsenin ummadığı bir planı olan Hartley ise planını yönetirken en büyük cezayı kendisine keseceğinden habersizdir.

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