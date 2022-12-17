📺Kardeşlerim 72. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Geçen hafta herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 17 Aralık Cumartesi ekranlara gelen 72. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Kardeşlerim'in 72. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 72. BÖLÜM KONUSU

Doğumuna sayılı saatler kalan Şengül büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

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👉KARDEŞLERİM 72. BÖLÜM İZLE

Annesiyle yaşanan kavga sebebiyle, Doruk ve Asiye'nin arası git gide daha fazla açılırken, Ömer ve Yasmin cephesinde de olumlu kardeşlik rüzgarları esmeye başlar.

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👉KARDEŞLERİM 72. BÖLÜM İZLE

Sarp, Ömer'e karşı sinsi bir hamle yaparken, Nebahat suçsuz olduğunu Doruk'a ispatlamak ister.

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👉KARDEŞLERİM 72. BÖLÜM İZLE

Tarhan, Tolgaların peşini bırakmamakta kararlıdır.

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👉KARDEŞLERİM 72. BÖLÜM İZLE

Leyla ise karşısına çıkan görüntüyle büyük bir şok yaşar.

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👉KARDEŞLERİM 72. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 72. BÖLÜM İZLE