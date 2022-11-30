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📺Hayat Bugün 7. BÖLÜM FULL İZLE | Hayat Bugün SHOW TV son bölüm

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve ilk bölümleriyle izlenme rekorları kıran Hayat Bugün dizisi, yeni bölüm fragmanıyla bu hafta da tüm dikkatleri üzerine çekti. 30 Kasım Çarşamba günü ekrana gelen dizinin 7. bölümü merakla bekleniyordu. Dizinin son bölümü hakkında arama motorlarında Hayat Bugün yeni bölüm izle! Hayat Bugün 7. bölüm Full izle - Hayat Bugün son bölüm Show TV canlı izle konuları araştırılıyor. İşte Hayat Bugün 7. bölüm konusu ve tüm merak edilenler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 01:00 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 01:30
📺Hayat Bugün 7. BÖLÜM FULL İZLE | Hayat Bugün SHOW TV son bölüm

Çiğdem Bozali'nin yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın uyarladığı Hayat Bugün'ü seyirciler merakla bekliyordu. 30 Kasım Çarşamba günü 7. bölümüyle ekranlara gelen dizi hakkında arama motorlarında yeni bölüm ile ilgili araştırmalar yapılıyor. SHOW TV'de yayınlayan diziyi canlı olarak izlemek isteyenler için tüm ayrıntılar ve yeni bölüm konusu haberimizde...

HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM İZLE

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HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM KONUSU

Hastanedeki şiddet olayının yankıları devam ederken Aras sağ kurtulmuştur ama kolundaki hasar yüzünden cerrahlığa ara vermesi gerekiyordur.

HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM İZLE

HAYAT BUGÜN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Aras bu gerçeği kabul etmekte zorlanır ve arkadaşlarından tek bir şey ister; kendini zaten suçlu hisseden Derin'in bunu bilmemesini...

HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM İZLE

HAYAT BUGÜN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Derin ise bu suçluluk duygusuyla savaşmak için kendini işe vermiştir, uykusuz günlerinde onu ayakta tutan tek şey ise ilaçlarıdır.

HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM İZLE

HAYAT BUGÜN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Öte yandan Barış kanser tedavisine başlayacaktır ancak sokakta gördüğü, ayağı enfeksiyon kapmış bir dilenci kız tüm gününün değişmesine neden olur.

HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM İZLE

HAYAT BUGÜN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Ali Haydar ve Andaç ise intihar teşebbüsüyle gelen bir hastanın ailesinde çok daha karanlık bir sır ortaya çıkarırlar.

HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM İZLE

HAYAT BUGÜN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Finalde ise tam tüm yaralar sarılmış, hastane Aras'ın sürpriz doğum günü partisi için toplanmışken bilmedikleri bir gerçek vardır; şehrin iki farklı ucunda, hem Derin hem Barış'ın hayatı tehlikededir...

HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM İZLE

HAYAT BUGÜN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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