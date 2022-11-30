📺Hayat Bugün 7. BÖLÜM FULL İZLE | Hayat Bugün SHOW TV son bölüm

Çiğdem Bozali'nin yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın uyarladığı Hayat Bugün'ü seyirciler merakla bekliyordu. 30 Kasım Çarşamba günü 7. bölümüyle ekranlara gelen dizi hakkında arama motorlarında yeni bölüm ile ilgili araştırmalar yapılıyor. SHOW TV'de yayınlayan diziyi canlı olarak izlemek isteyenler için tüm ayrıntılar ve yeni bölüm konusu haberimizde...

HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM İZLE

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HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM KONUSU

Hastanedeki şiddet olayının yankıları devam ederken Aras sağ kurtulmuştur ama kolundaki hasar yüzünden cerrahlığa ara vermesi gerekiyordur.

HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM İZLE

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Aras bu gerçeği kabul etmekte zorlanır ve arkadaşlarından tek bir şey ister; kendini zaten suçlu hisseden Derin'in bunu bilmemesini...

HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM İZLE

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Derin ise bu suçluluk duygusuyla savaşmak için kendini işe vermiştir, uykusuz günlerinde onu ayakta tutan tek şey ise ilaçlarıdır.

HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM İZLE

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Öte yandan Barış kanser tedavisine başlayacaktır ancak sokakta gördüğü, ayağı enfeksiyon kapmış bir dilenci kız tüm gününün değişmesine neden olur.

HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM İZLE

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Ali Haydar ve Andaç ise intihar teşebbüsüyle gelen bir hastanın ailesinde çok daha karanlık bir sır ortaya çıkarırlar.

HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM İZLE

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Finalde ise tam tüm yaralar sarılmış, hastane Aras'ın sürpriz doğum günü partisi için toplanmışken bilmedikleri bir gerçek vardır; şehrin iki farklı ucunda, hem Derin hem Barış'ın hayatı tehlikededir...

HAYAT BUGÜN 7. BÖLÜM İZLE

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