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YÜREK ÇIKMAZI 4. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı 4. bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 4. bölümü merakla bekleniyor. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 4. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 12:14
YÜREK ÇIKMAZI 4. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı 4. bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

Yürek Çıkmazı dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 4. bölümüyle 22 Kasım Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek olan dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 4. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 4. BÖLÜM KONUSU

Cennet'in ölümüne dair ufak da olsa bir ipucu bulmayı umut eden Zeynep, hiçbir sorusuna cevap alamaz. O sabahı bilen iki kişiden birinin dilleri susmuş, Yılmaz ise konuşmamakta kararlıdır.

Yürek Çıkmazı dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Öte yandan Zeynep için mahalleye gelen Halil, cenazeden sonra babasıyla bir kez daha karşılaşır. Onlar kozlarını paylaşırken, harcanan yine Birsen olur.

Yürek Çıkmazı dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Bu da yetmezmiş gibi merdivenden düşerek hastaneye kaldırılır. Herkes bunun bir kaza olduğunu düşünürken, gerçeği öğrenen Halil, başta kendisi olmak üzere, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir karar verir.

Yürek Çıkmazı dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Cemal Toktaş, Rozet Hubeş, Özlem Ulukan, Timur Ölkebaş, Mesut Akusta, Eylül Ersöz, Bihter Dinçel, Erhan Alpay, Güler Ökten, Alp Akar, Aydan Şener, Dilara Aksüyek.

Yürek Çıkmazı dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

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