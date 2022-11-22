YÜREK ÇIKMAZI 4. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı 4. bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 4. bölümüyle 22 Kasım Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek olan dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 4. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 4. BÖLÜM KONUSU

Cennet'in ölümüne dair ufak da olsa bir ipucu bulmayı umut eden Zeynep, hiçbir sorusuna cevap alamaz. O sabahı bilen iki kişiden birinin dilleri susmuş, Yılmaz ise konuşmamakta kararlıdır.

Yürek Çıkmazı dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

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Öte yandan Zeynep için mahalleye gelen Halil, cenazeden sonra babasıyla bir kez daha karşılaşır. Onlar kozlarını paylaşırken, harcanan yine Birsen olur.

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Bu da yetmezmiş gibi merdivenden düşerek hastaneye kaldırılır. Herkes bunun bir kaza olduğunu düşünürken, gerçeği öğrenen Halil, başta kendisi olmak üzere, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir karar verir.

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Cemal Toktaş, Rozet Hubeş, Özlem Ulukan, Timur Ölkebaş, Mesut Akusta, Eylül Ersöz, Bihter Dinçel, Erhan Alpay, Güler Ökten, Alp Akar, Aydan Şener, Dilara Aksüyek.

Yürek Çıkmazı dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

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