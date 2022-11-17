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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 18. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizi seyircilerini ekranlara kilitledi. Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in içinde bulunduğu karmaşık durumlar 18. bölümde de devam ediyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17 Kasım Perşembe 18. yeni bölümüne dair detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 11:18 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 11:30
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 18. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 17 Kasım Perşembe saat 20.00'de, 18. bölümünyle ekranlara geliyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 18. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 18. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 18. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 18. BÖLÜM KONUSU

Songül ve Sadi ses kaydında ulaştıkları ipucuyla o tarihteki vergi rekortmenlerinin isimlerini araştırırken, laboranta saldıran motorcuyu bulmak için de iz sürmeye devam ederler.

Songül elde ettiği delil sayesinde Sadi ve Yaverle birlikte hemen harekete geçer ancak Songül içerdeki köstebeğin her an peşinde dolaştığının farkında değildir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 18. BÖLÜM İZLE

Ozan'ın kayıp haberi başta Zülfikar olmak üzere herkesi etkiler. Ozan'ın arama çalışmaları devam ederken Abbas öfkesine hakim olamaz. Sonunda çalan bir telefon Zülfikar ve Gülseren'i çok zor bir durumla karşı karşıya bırakır.

Kıvanç davet edildiği bir kongreye yalnız gitmek istemez ve Derya'yı davet eder. Kongre süreci ikilinin arasındaki duvarların yavaşça kalkmasını sağlarken Derya hayatıyla ilgili çok önemli bir karar alır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 18. BÖLÜM İZLE

Sevda'nın tamirhanede Araz ve ekibin konuştuklarını duyması Gizem ve Mert ilişkisinde büyük bir etki yaratır. Diğer taraftan Araz ve çetesinin Aylin için bir planı vardır.

Songül ve Sadi artık birbirlerine karşı olan duygularını daha fazla saklayamazken ikisini de kötü sürprizlerin beklediğiden habersizdirler.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 18. BÖLÜM İZLE

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