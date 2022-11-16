IMDB EN İYİ TÜRK DİZİLERİNİ SEÇTİ! | Gelmiş geçmiş en iyi 25 Türk dizisi belli oldu! İşte tam liste

IMDB EN İYİ TÜRK DİZİLERİNİ SEÇTİ | Filmler, diziler, televizyon programları, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir bilgi bankası IMSB, Türkiye'de şimdiye dek çekilmiş en iyi dizileri listeledi. 25 Türk dizisinden oluşan listede tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş dizilerden en popüler ve yeni yayın dizilere kadar birçok yapım bulunurken vatandaşlar da IMDB'nin seçtiği en iyi Türk dizilerini araştırıyor. İşte IMDB elmiş geçmiş en iyi 25 Türk dizisi listesi...
IMDB GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ 25 TÜRK DİZİSİ
25-SIDIKA
24-BEN DE ÖZLEDİM
23-AVRUPA YAKASI
22-MUTLU OL YETER
20-RAMAZAN GÜZELDİR
19-HATIRLA SEVGİLİ
18-ÇEMBERİMDE GÜL OYA
17-KARDEŞ PAYI
16-SUSKUNLAR
15-ÜSKÜDAR'A GİDER İKEN
14-KAYGISIZLAR
13-BİZİMKİLER
12-KURTULUŞ
11-İŞLER GÜÇLER
10-7 NUMARA
9-BEŞ KARDEŞ
5- 46 YOK OLAN
4-KARANLIKTA KOŞANLAR
3-EZEL
2-BEHZAT Ç.
1-LEYLA İLE MECNUN