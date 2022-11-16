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IMDB EN İYİ TÜRK DİZİLERİNİ SEÇTİ! | Gelmiş geçmiş en iyi 25 Türk dizisi belli oldu! İşte tam liste

İnternet film veritabanı IMSB, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dizilerini seçti. 25 diziden oluşan listede Kurtlar Vadisi, Aşkı Memnu, Yaprak Dökümü gibi son zamanların en çok izlenen dizileri yer almazken ilk sıra ise yine şaşırtmadı. İşte IMDB'nin hazırladığı Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi tam liste...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 17:01
IMDB EN İYİ TÜRK DİZİLERİNİ SEÇTİ! | Gelmiş geçmiş en iyi 25 Türk dizisi belli oldu! İşte tam liste

IMDB EN İYİ TÜRK DİZİLERİNİ SEÇTİ | Filmler, diziler, televizyon programları, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir bilgi bankası IMSB, Türkiye'de şimdiye dek çekilmiş en iyi dizileri listeledi. 25 Türk dizisinden oluşan listede tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş dizilerden en popüler ve yeni yayın dizilere kadar birçok yapım bulunurken vatandaşlar da IMDB'nin seçtiği en iyi Türk dizilerini araştırıyor. İşte IMDB elmiş geçmiş en iyi 25 Türk dizisi listesi...

IMDB GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ 25 TÜRK DİZİSİ

25-SIDIKA

24-BEN DE ÖZLEDİM

23-AVRUPA YAKASI

22-MUTLU OL YETER

21-BİR DEMET TİYATRO

20-RAMAZAN GÜZELDİR

19-HATIRLA SEVGİLİ

18-ÇEMBERİMDE GÜL OYA

17-KARDEŞ PAYI

16-SUSKUNLAR

15-ÜSKÜDAR'A GİDER İKEN

14-KAYGISIZLAR

13-BİZİMKİLER

12-KURTULUŞ

11-İŞLER GÜÇLER

10-7 NUMARA

9-BEŞ KARDEŞ

8-SÜPER BABA

7-İKİNCİ BAHAR

6-TATLI HAYAT

5- 46 YOK OLAN

4-KARANLIKTA KOŞANLAR

3-EZEL

2-BEHZAT Ç.

1-LEYLA İLE MECNUN

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