📺Gönül Dağı 74. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 74. bölümüyle 29 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 74. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 74. BÖLÜM KONUSU

Veysel'in hapisten çıkması yüzleri güldürmüş, Gedelli'de hayatı yeniden normale döndürmüştür. Ancak Veysel, hapisten Mihriban'la ilgili bir emanetle çıkmıştır. Veysel bu emanetle ne yapacaktır?

Öte yandan Yaşar ile Meryem'in düğün zamanı gelmiştir. Bunu gören Rıfat, Mihriban'la düğünsüz evlenmiş olmanın ağırlığını yaşamaya başlar ve ona güzel bir düğün yapmaya karar verir. Ancak bunun için maddi gücü yoktur.

Bu noktada imdadına amcaoğulları yetişir. Rıfat ve Mihriban'ın düğünü nasıl olacaktır? Asuman'ın itiraz dilekçesi reddedilmiştir. Kısa bir zaman diliminde yeni görev yerine gitmesi gerekmektedir. Asuman ve Ramazan bu durumda ne yapacaktır?"

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