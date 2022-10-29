Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı 74. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Gönül Dağı 74. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun başlamasının ardından seyirciler, 74. bölüm için arama motorlarında araştırma yaparken, Gönül Dağı 74. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 10:59 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 11:00
📺Gönül Dağı 74. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 74. bölümüyle 29 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 74. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 74. BÖLÜM KONUSU

Veysel'in hapisten çıkması yüzleri güldürmüş, Gedelli'de hayatı yeniden normale döndürmüştür. Ancak Veysel, hapisten Mihriban'la ilgili bir emanetle çıkmıştır. Veysel bu emanetle ne yapacaktır?

Öte yandan Yaşar ile Meryem'in düğün zamanı gelmiştir. Bunu gören Rıfat, Mihriban'la düğünsüz evlenmiş olmanın ağırlığını yaşamaya başlar ve ona güzel bir düğün yapmaya karar verir. Ancak bunun için maddi gücü yoktur.

Bu noktada imdadına amcaoğulları yetişir. Rıfat ve Mihriban'ın düğünü nasıl olacaktır? Asuman'ın itiraz dilekçesi reddedilmiştir. Kısa bir zaman diliminde yeni görev yerine gitmesi gerekmektedir. Asuman ve Ramazan bu durumda ne yapacaktır?"

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