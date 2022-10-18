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TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCU KADROSU | Teşkilat konusu ne, oyuncuları kim? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu'nun paylaştığı Milli İstihbarat Teşkilatı'nı işleyen TRT ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Yeni sezona yepyeni isimlerle başlayan Teşkilat dizisi hakkında arama motorlarında araştırılan Teşkilat konusu ne, oyuncuları kim? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? sorularının cevabı haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 11:30
TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCU KADROSU | Teşkilat konusu ne, oyuncuları kim? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCU KADROSU | TRT ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, yeni sezonda yepyeni isimlerle yayın hayatına geri döndü. Başrollerine Murat Yıldırım'ı dahil eden ve Deniz Baysal Yurtcu'nun muhteşem performansıyla izleyicilerini ekran başına kilitleyen Teşkilat hakkında arama motorlarında Teşkilat konusu ne, oyuncuları kim? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Teşkilat dizisi tüm merak edilenleri...

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisi Teşkilat, ilk bölümünden beri sevilerek takip ediliyor.

Türkiye'ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye'nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.

Deneyimli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurtiçi ve yurtdışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve "resmen" ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİM?

  • Murat Yıldırım (ÖMER)
  • Deniz Baysal Yurtcu (ZEHRA)
  • Gürkan Uygun (EFKAR)
  • Turgut Tunçalp (HALİT BAŞKAN)
  • Yunus Emre Yıldırımer (KORKUT)
  • Levent Can (DAVID)
  • Serdar Yeğin (UZAY)
  • Ahmet Uğur Say (GÜRCAN)
  • Yunus Narin (FRANCIS)
  • Seren Deniz Yalçın (HELEN)
  • Cansu Büşra Tuman (CELINE)
  • Ebru Nil Aydın (SACİDE)
  • Atılay Uluışık (SERMET)
  • Hande Dilan Hancı (ZEYNEP)
  • Ela Naz Koçak (YAĞMUR)

TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Teşkilat dizisi başkent Ankara'da çekilmektedir. Genel olarak Ankara'nın hemen hemen tüm ilçelerinde çekimleri devam edeceği düşünülüyor. Dizinin çekimleri Keçiören, Akyurt, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Sincan vb. gibi Ankara'nın birçok ilçesinde gerçekleştirileceği bildirildi.

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