Haberler Dizi Haberleri MASTERCHEF KİM ELENDİ? 25 Eylül MasterChef kim gitti? MasterChef'te kim veda etti

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 25 Eylül MasterChef kim gitti? MasterChef'te kim veda etti

Ekranların popüler yarışması MasterChef'e bir yarışmacı daha veda etti. Yarışmacılar birbirleri ile zorlu mücadeleye girerek yarışmaya devam etmek için çalıştı. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef'te bu hafta kim elendi? 25 Eylül Pazar MasterChef'e kim veda etti.?" gibi sorular aratılıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 09:30
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 25 Eylül MasterChef kim gitti? MasterChef'te kim veda etti

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu.6 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?


Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Vural, Atike, Fatma Nur, Çağatay Görkem ve Burak R. kozlarını paylaştı. İki aşamadan oluşan yarışmanın ilk ayağında yarışmacılar Bulgur'da yaratıcılık oyunu için tezgah başına geçti 6 isim arasında en başarılı yarışmacı Çağatay oldu.

MASTERCHEF 2022'DE KİM ELENDİ?

MasterChef 2022'de son üçe kalan ve Mehmet Şef'in tabağı için yarışan Görkem, Vural, ve Fatmanur elenmemek için ikinci aşamada yarıştı. 3 isim arasından MasterChef 2022'ye veda eden isim Vural oldu.

DİĞER
Son dakika milli takım haberleri: A Milli Takım Faroe Adaları karşısında ilki yaşadı! Erman Toroğlu’ndan olay iddia…
Bolu'da jelatin fabrikasında dehşet: Sızan gaz nedeniyle 3 işçi öldü, 1 işçinin durumu ağır
Dev derbi öncesi ilginç istatistik!
F.Bahçeli 2 yıldıza dev kanca! Derbide izleyecekler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Yargı 36. BÖLÜM İZLE
Gül Masalı 14. bölüm İZLE
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 25 Eylül Pazar
Meteoroloji'den 'güneşe aldanmayın' uyarısı! - 26 Eylül Pazartesi 2022 hava durumu
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta isim yazdı! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı" Usta isim yazdı! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı" 09:16
Büyük umutlarla gelmişti! Formayı unuttu Büyük umutlarla gelmişti! Formayı unuttu 08:02
A Milli Takım'a sert eleştiri! "Farktan kurtulduk" A Milli Takım'a sert eleştiri! "Farktan kurtulduk" 07:12
Hamit Altıntop'tan Kuntz sözleri! Hamit Altıntop'tan Kuntz sözleri! 01:20
Hamit Altıntop'tan Kuntz sözleri! Hamit Altıntop'tan Kuntz sözleri! 01:08
İçişleri Bakanlığı'ndan olaylı maçla ilgili açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan olaylı maçla ilgili açıklama 01:01
Daha Eski
Ye bu kirazdan! Ye bu kirazdan! 00:54
İlk 11’de 6 değişiklik İlk 11’de 6 değişiklik 00:52
Gerçekten acıtıyor Gerçekten acıtıyor 00:49
Şaka mısın sen! Şaka mısın sen! 00:48
Toroğlu'dan olay yorum! "Türk futbolu betonun altında" Toroğlu'dan olay yorum! "Türk futbolu betonun altında" 00:39
Toroğlu'dan olay yorum! "Türk futbolu betonun altında" Toroğlu'dan olay yorum! "Türk futbolu betonun altında" 00:39