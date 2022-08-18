Duy Beni 7. BÖLÜM İZLE - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star TV ekranlarında seyircisiyle yaz dizisi olarak buluşan ve milyonların beğenisini kazanan Duy Beni'nin 7. bölümünde neler olacağı herkes için merak konusu olmuştu. Aziz'in tuzağına düşen Ekim, Ekim'e aşkını açıklayan Kanat, zorbalığın yeni hedefi Emine ve Melisa'yı dost zanneden Leyla ile tüm seyircilerine heyecanlı dakikalar yaşatan Duy Beni, 7. bölümüyle sevenleriyle buluştu.

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DUY BENİ 7. BÖLÜM KONUSU

Kanat'ın başına gelen kaza herkesi derinden sarsmıştır. Haberi alan Ekim, ilk kez Kanat'ı kaybetme korkusu yaşar ve içinde sakladığı duygularla yüzleşir. Ekim, her ne kadar kapılıp gitse de göz ardı edemeyeceği bir gerçek vardır: Leyla! Bu durumun farkında olan Kanat, durumu tamamen değiştirecek bir hamle yapmaya karar verir.

Kanat'ın ölümden dönmesiyle derinden sarsılan biri daha vardır. Suna, ailesini korumak için radikal ve tehlikeli bir karar alır.

Polis kaza olayıyla ilgili çok önemli bir gelişme kaydeder. Melisa ve Ozan, Halil'in kaza günü çektiği videoyu öğrenirler. Videoyu Halil'in elinden alabilmek için bir plan yaparlar. Melisa ve Ozan, Halil'le uğraşırken çok daha büyük bir oyun kuran biri vardır. Fikret, kurduğu oyunla kaza meselesini tamamen kapatacak ve kendi hayatını garantiye alacaktır. Fakat her oyunda bir kazanan bir kaybeden olduğu gibi, bu oyuna da bir kurban gerekmektedir.

DUY BENİ 6. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

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Ekim Aziz'in kurduğu tuzağa düşmüştür.Kanat'ın Leyla'ya da zarar verecek düşüncesi onu alt üst eder.Acaba öğrendiği gerçekleri ona anlatabilecek midir?Diğer tarafta Leyla, hayatında yeni bir sayfa açmış ve hak ettiğini düşündüğü Gerçek Koleji'ne geri dönmüştür.

Yanında bu kez arkadaşı sandığı Melisa karşısında bir zamanlar can dostu ama şimdi düşmanı kabul ettiği Ekim vardır.Üstelik Kanat'ın ona aşık olduğunu düşünmektedir.Leyla bu düşünceler içindeyken Kanat Ekim'em aşık olduğunu söyler.

Diğer tarafta okuldaki zorbalığın tekrar hedefi olan Emine, herkesi dönüşü olmayan bir yola sokacaktır.Sırlar teker teker ortaya çıkarken Kanat'ların evinde başka bir trajedi yaşanır.Bahar hoca herkesi istemeden olsa bir gerçekle yüzleştirecektir.Selim hoca ise kendi geçmişinin acısıyla öğrencilerini korumak için bu kez farklı bir yol dener.Sınıfın tahtasına ders konusu olarak" Zorbalık Mahkemesi" yazar.Öğrenciler neyle karşılaşacaklarını bilmeden onlara gösterilen sandalyelere otururlar.Kararı yine öğrenciler verecektir.

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