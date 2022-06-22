'BALKAN NİNNİSİ' KONUSU NEDİR? | Balkan Ninnisi oyuncuları kim? Balkan Ninnisi dizisi hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta?

Salı akşamları TRT1 ekranlarında diziseverler ile buluşacak Balkan Ninnisi, Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk gibi sevilen isimleri izleyiciyle bir araya getirecek. Farklı milletlere mensup iki gencin sevdasını ve bu durumun zorluklarını işleyecek dizi, izleyenlere birçok duyguyu aynı anda yaşatacak. Peki, Balkan Ninnisi dizisi saat kaçta başlayacak? İşte TRT 1'in yaz sezonuna damga vuracak dizisine dair detaylar...

BALKAN NİNNİSİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç'un kaleme aldığı "Balkan Ninnisi" dizisi, Balkan ezgileriyle Türk Kültürü'nün etkileşimini ilmek ilmek ekrana dokuyacak!

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı "Köfteci Süleyman" karakteri dikkat çekerken; Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi ele alınacak. Vardar Nehri'nin iki kıyısında; bir Türk, bir Makedon… Ertan ve Jovanka'nın imkansız sevdası, diziseverleri bambaşka, sımsıcak bir hikayeye tanık edecek.

600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü TRT1 ekranlarında izleyiciler ile buluşacak.

Daha öncesinde hayatları kesişen fakat tesadüf eseri tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon ailelerin hikayesi yüzleri gülümsetecek...

BALKAN NİNNİSİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Özyağcılar

Özlem Türkad

Emre Bey

Merih Öztürk

Hakan Boyav

Can Kolukısa

Suzan Akbelge

Sarp Bozkurt

Gözde Çığacı

Deniz Gürkan

Emine Halil

Burak Rahman

Süleyman Kara

Kaan Turgut

Erman Saban

BALKAN NİNNİSİ HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Balkan Ninnisi dizisi, 21 Haziran 2022 Salı günü ilk bölümüyle TRT1 ekranlarında yer alacak. Balkan Ninnisi 20.00'de başlayacak.