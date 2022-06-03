📺 Kasaba Doktoru SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kasaba Doktoru 9. bölüm izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 3 Haziran Cuma günü ekranlara gelecek. Kasaba Doktoru 9. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 9. BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru 9. BÖLÜM KONUSU

Erol'un fenalaşıp hastaneye gelişi tüm dengeleri altüst eder. Hakan ameliyatı öne çekmek için hızla bir ekip kurmak zorundadır. Yalçın ise Hakan'ı yalnızlaştırmak için elinden geleni yapmaktadır. Yalçın, annesinin tedavisini öne sürerek Ömer'i kendi tarafına çekmeye çalışır. Leyla, Ömer'in annesi ile ilgili yalanını öğrenince araları açılır. Hakan yaptığı bir plan sayesinde Yalçın'ı kendi silahı ile vurur ve Mine ile arasındaki buzları eritir. Ömer'in annesinin Uluçınar'a gelişi ile işler değişir. Yalçın tarafından istemediği bir şeyi yapmaya zorlanan Ömer, Hakan'a yakalanınca iyice köşeye sıkışır.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 9. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 9. BÖLÜM İZLE