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Yargı SON BÖLÜM İZLE - Yargı 32. bölüm izle - Kanal D CANLI İZLE | Yargı izle FULL İZLE

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 32. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı dizisi, 31. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 32. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 32. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 13:26
Yargı SON BÖLÜM İZLE - Yargı 32. bölüm izle - Kanal D CANLI İZLE | Yargı izle FULL İZLE

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı, 32. bölümüyle ekranlara gelecek. Yargı'nın 32. bölümünde neler yaşanacağı merak edilirken, dizinin yeni bölümüyle ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Yargı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Yargı dizisinin 15 Mayıs Pazar 32. bölümüyle ilgili tüm bilgiler ve Yargı dizisinin yeni bölümü haberimizde...

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YARGI 32. BÖLÜM KONUSU

"Bir bozuk saattir yüreğim, hep sende durur..." T. Uyar

Ceylin zaten karmakarışık olan hayatı ve duygularının yanında bir de ölüm tehlikesi altında olduğunun farkında bile değildir. Ilgaz ise hiçbir yere sığamamaktadır. O da Ceylin'in içerisinde bulunduğu tehlikeyi sezmenin bir adım uzağındadır. Acaba Ilgaz ve Ceylin bu bıçak sırtı durumdan kurtulabilecekler midir?

Yekta Tilmen adliyenin önünde Pars Savcı tarafından neredeyse suç üstü yakalanmıştır. Ne zamandır "tanık" olarak aranılan Serdar'ın bir anda Yekta'nın arabasından çıkması, şimdiye kadar kurulan tüm oyunun seyrini değiştirecektir. Serdar'ın konuşmasıyla birlikte Zafer'in öldürülmesi vakasında beklenmedik, sürpriz birliktelikler ortaya çıkaracaktır.

Ilgaz ve Ceylin'in yoluna çıkan engel sadece ölüm tehlikesi değildir, Zafer'in ölümünün gölgesi hala üstlerindedir. Acaba kendi seçimleriyle geldikleri ayrılık noktasında verecekleri karar ne olacaktır?

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