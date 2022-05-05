Haberler Dizi Haberleri Camdaki Kız yeni bölümü bu akşam var mı? Camdaki Kız dizisinin 42. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? | CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız yeni bölümü bu akşam var mı? Camdaki Kız dizisinin 42. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? | CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız dizisinin sıkı takipçileri, Kanal D ekranlarında her hafta Perşembe günü izleyici ile buluşan dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. 'Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, Camdaki Kız yeni bölüm neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' soruları gündemde yerini alırken; Camdaki Kız dizisinin 42. bölümüne dair merak edilenler haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 14:00 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 14:30
Camdaki Kız yeni bölümü bu akşam var mı? Camdaki Kız dizisinin 42. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? | CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM İZLE

Kanal D yayın akışında Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler, "bu akşam Camdaki Kız 42. yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, Camdaki Kız ne zaman yayınlanacak, Camdaki Kız 42. yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? İşte merak edilenler...

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Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanmayacak.

Perşembe günleri ekrana gelen dizi, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yayınlanmayacağından Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün 12 Mayıs Perşembe günü ekrana geleceği öngörülüyor.

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